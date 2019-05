Kutxi Romero "La poesía está en todo"

Marea llevaba ocho años en silencio tras ‘En mi hambre mando yo’, lanzado en 2011. ¿Qué tal le ha sentado a la banda ese descanso?

Ha sido un descanso de los Marea, sí. Yo, por mi parte, he publicado libros, un disco en solitario y he dado conciertos. Realmente nosotros nos juntamos más cuando no estamos de gira que cuando estamos actuando. Acudimos a nuestros cumpleaños, a comuniones de los hijos... hasta que llegó un día en el que nos juntamos con la intención de hacer otro disco. Lo realmente increíble es que hayamos hecho siete álbumes. Eso es lo verdaderamente complejo de los Marea, que nunca hay nada premeditado. Nos juntamos a tocar, grabamos y acaba saliendo algo de ahí.

Van a hacer una gira enorme. Aquí en Aragón, por ejemplo, actúan en las tres provincias. ¿Había ganas de Marea?

Tenemos programados 50 conciertos. Parece que sí había ganas. Se han vendido ya más de cien mil entradas. Una cosa que queríamos hacer siempre, y que nunca habíamos conseguido, era tocar una vez en cada provincia, para que el que no nos vea sea porque no le haya dado la gana.

Se les llama "la última gran banda del rock español". ¿Les están diciendo que son veteranos o que los gustos musicales han ido por otro lado en este tiempo?

Lo de "veteranos" me mola. Cuando ya eres legendario es cuando te lo tienes que empezar a pensar. Cuando empiecen a llamarme leyenda será cuando me entregue a la cuchara.

¿Qué se va a encontrar en ‘El azogue’ el fan de Marea desde los inicios del grupo?

Un disco muy reconocible, sin duda. Yo lo que quiero es ver pasar por delante de mí a todos los demás grandes músicos y sobrevivir a todos ellos. Yo no quiero quejarme, porque llegó el grunge, llegó el indie… y a todos los he visto pasar por delante mientras yo sigo aquí. Eso es de lo que más orgulloso estoy. El fan de toda la vida no se va a encontrar en ‘El azogue’ con ninguna sorpresa, le va a gustar mucho, como los anteriores, porque este es un disco muy nuestro. Suena mucho mejor que los otros álbumes, pero solo porque la tecnología ha avanzado. Además, hemos tocado todos a la vez para grabarlo.

"Azogue" es una palabra que tiene tres significados: el mercurio, el ser inquieto, la plaza… ¿A cuál de ellos se refieren con este disco?

A los tres. Mi abuela me llamaba así a mí, pero nunca me había preocupado de comprobar qué significaba esa palabra. En un poema de Octavio Paz apareció y me vino el recuerdo. Busqué sus acepciones y vi que tenía esas tres. Con este disco subimos la temperatura, todo el mundo se va a poner inquieto y se va a vender mucho en la plaza. ‘Azogue’ lo tiene todo.

¿Cuánto del Kutxi poeta hay en las letras de este disco?

La poesía está en todo. Esta música se crea, primero, en mi cabeza, ya viene con palabras y yo solo tengo que ponérselas. Por eso todo sienta como un guante. A mí me inspira mucho la música de una canción, la música ya me está diciendo algo. Las letras son muy importantes, pero una canción es un todo, un solo bloque. Nosotros, que ya somos perros viejos, lo vemos así. Y a ver cómo le explicas a un chaval de 18 años que son igualmente importantes la portada y la puntuación que la música y las letras. Eso es imposible, son de otra generación. La obra lo es todo, desde la portada hasta las fotos.