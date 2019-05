Serán 18 días, más de cincuenta actuaciones y siete escenarios. La programación de Pirineos Sur de este año incluye música, circo, talleres, programación audiovisual, pasacalles y exposiciones. Además, este año apuesta por la conexión con la naturaleza, con un nuevo escenario para cuatro actuaciones. Se trata de rincones de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñemala a los que solo se podrá acceder tras un paseo de entre 30 y 40 minutos. La pradera de la ermita de Santa Elena estrenará este nuevo formato con una actuación de Zazurca Artes Escénicas y Kike Lera, que pondrán música a las leyendas del Pirineo. Además, dos rincones de la estación de Formigal acogerán las actuaciones de Jerez Texas (España/ Francia) y Rumbo Tumba (Argentina). Por último, en la estación de Panticosa actuará Vegetal Jam, una de las propuestas más arriesgadas de la música conceptual. Está por concretar el día y la hora de estas actuaciones.

pirineos sur 2019 Andrés Calamaro, Jorge Drexler y Emir Kusturica lideran un Pirineos Sur con sorpresas

La fiesta en el Auditorio Nacional de Lanuza empieza el 12 de julio, a las 21.00, con las actuaciones de los escoceses The Waterboys. Esa noche también se podrá ver a los aragoneses Lady Banana y a los madrileños Morgan. Amenizarán la noche los 'disc jockeys' aragoneses Simón Zico y Pendejo. El 13 de julio, también a las 21.00, llegarán desde el Reino Unido Echo & The Bunnymen. La velada tendrá también a los españoles El Verbo Odiado y Fino Oyonarte, además de la presencia del 'disc jockey' Miqui Puig junto a Pendejo DJ. El 19 de julio, a las 21.00, se subirá al escenario Andrés Calamaro, en una noche en la que también actuará el aragonés Cuti Vericad y el grupo Despierta McFly. Además del 'dj' Pendejo, estará Red Ross.

La programación del escenario continúa el 25 de julio, a las 23.00, con Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Estarán los 'disc jockeys' aragoneses Sweet Drink y Pendejo. El 26 de julio, a las 20.30, llega el turno del jamaicano Lee 'Scratch' Pery, con los españoles Revolutionary Brothers y The Green Valley. Además, estará junto al aragonés Pendejo el 'disc jockey jamaicano Third World. Y el programa cerrará en Lanuza el 27 de julio, a las 21.00 con la actuación de Martirio junto a Chano Domínguez. Actuarán también los aragoneses Kiev Cuando Nieva y el grupo Toquinho & Silvia Pérez Cruz. En la velada estarán también los pinchadiscos aragoneses Rafi El Camino y Pendejo.

Escenario de Sallent de Gállego

En el escenario de Sallent de Gállego, el 19 de julio, a las 19.30, estará Maruja Limón, el quinteto barcelonés compuesto exclusivamente por mujeres. El 20 de julio, a las 19.30, desde Camerún llegará Lornoar, cantante, compositora y bailarina que se perfila como una de las máximas representantes de la afro-worldmusic. El 21 de julio, a las 22.30, Javier Ruibal ( Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2017); el 22 de julio, a las 22.30, actúa Trending Topics, el innovador proyecto nacido de la unión de Eduardo Cabra 'Visitante'- una de las dos mitades de Calle 13, que cuenta con 28 premios Grammy en su haber-, y Vicente García, Mejor Nuevo Artista Latino en los Premios Latin Grammy 2017.

El 23 de julio, a las 22.30, Mamani Keita, una de las principales embajadoras de la escena musical africana, subirá al escenario de Sallent de Gállego acompañada de los parisinos Arat Kilo y el rapero norteamericano Mike Laad: un combo de artistas que tocan por primera vez n España. El 24 de julio, a las 22.30, tiene lugar la Noche Casa África, que permitirá disfrutar en Pirineos Sur de las bandas ganadoras del proyecto cultural Vis a Vis, que este año ha tenido a Ghana como protagonista: Fra! y Kyekyeky & Ghanalogue Highlife. El 25 de julio, a las 21.00, actuarán los haitianos Moonlight Benjamin- una de las mejores bandas de Lationamérica según la crítica especializada. El 26, a las 19.30, se podrá disfrutar de la propuesta del compositor y multiinstrumentista británico Duotone. El 27, a las 19.30, llega el turno de la fusión de jazz y flamenco de los aragoneses Nanjazz Nanjazz; y el 28, a las 22.30, cierra la chilena Mon Laferte, que cuenta con cinco nominaciones a los Grammy Latinos.

Circo, teatro, talleres, cine y exposiciones

El circo volverá a tener espacio propio en Pirineos Sur con proyecto europeo 'De Mar a Mar. Pirineos de Circo' con las actuaciones de cuatro compañías procedentes de Aragón, Cataluña, Italia, Francia y Suecia. Asimismo, los talleres protagonizarán las mañanas con la danza, la conciencia medioambiental y las actividades en familia como hilo conductor. La programación audiovisual incluirá la proyección de los documentales 'YenkiTaxi' y 'Lucha de Gigantes'.

La edición, además, recalará en el Museo de Dibujo Julio Gavín en Castillo de Larrés, donde se expondrá la retrospectiva de los dibujos realizados por la iniciativa 'De Vuelta con el Cuaderno' durante las tres últimas ediciones. En Sallent de Gállego, podrán visitarse las exposiciones de la Carpa de Acción contra el Hambre y la Instalación Reacciona en los Mercados del Mundo.