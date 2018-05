¿Sabes cómo eran algunas de las estrellas de Hollywood en sus comienzos?

Sin embargo, estas afamadas celebridades del mundo de la interpretación también realizaron sus primeros pinitos en el mundillo del celuloide. En esos días de novatos frente a una cámara, algunos ni siquiera tenían más de cinco años. Por su parte, otros, antes de dar el salto a la gran pantalla, ya habían conseguido labrarse toda una carrera profesional en televisión.

Hubo un tiempo, en el que George Clooney era mucho más que un galán adicto a las cápsulas de café. En los noventa, a Clooney se le veía interpretando al doctor Doug Rouss en Urgencias, una serie dramática que giraba en torno a las situaciones vividas por el equipo de médicos del Hospital County General. Gracias a ese personaje, Clooney acabó disfrutando de la fama mundial. Pero el actor dio el gran salto y acabó protagonizando películas de gran éxito como ‘Abierto hasta el amanecer’ u ‘Ocean’s eleven’.

Durante los noventa, Clooney se fraguó la imagen de galán. Sensacine

No se puede hablar de series de televisión sin mencionar ‘Friends’ y a una de sus actrices principales: Jennifer Aniston. Pero durante los ochenta y principios de los noventa, la actriz, que interpretó a Rachel Green, se convirtió en toda una sensación adolescente con series como ‘Molloy’, la cual protagonizaba junto a su 'hermana pequeña', Mayim Bialik. Sin embargo, Aniston hizo alguna aparición para la gran pantalla, como en la película de terror ‘La noche del duende’.

En el filme, el personaje de Jenifer Anniston tiene que lidiar con un duende malvado. IMBD

En los noventa proliferaron las series para niños y adolescentes: ‘Compañeros’, ‘Al salir de clase’, ‘Las gemelas de Sweet Valley’ o ‘Hércules’. Durante unos años, esta última contó con una precuela que trataba sobre las aventuras y desventuras de ‘El joven Hércules’. El héroe griego fue interpretado por un jovencísimo Ryan Gosling. Sin embargo, este ya era de sobras conocido entre el público juvenil norteamericano por formar parte del elenco del programa 'The Micky Mouse Club', junto a Britney Spears o Christina Aguilera, entre otros.

La serie se emitió entre el año 1998 y 1999. Sensacine

Algunos comenzaron a dar sus primeros pasos siendo apenas unos niños. Este es el caso de Drew Barrymorre, quien comenzó su carrera a la tierna de edad de tres años en una película titulada ‘Saddenly, love’. Al poco tiempo, la pequeña Drew, con apenas cinco años, se puso bajo las órdenes del mismísimo Spielberg en el clásico ‘E.T. el extraterrestre’.

Otra de esas divas del firmamento hollywoodiense cuya carrera comenzó antes de cumplir los diez años fue Angelina Jolie. En la película ‘Lookin’ to Get Out’ la actriz tan solo contaba con siete años y no será hasta el año 1993 cuando Jolie forme parte del reparto de ‘Cibrog 2: la sombra de cristal’ en la que interpretaba un papel al más puro estilo Lara Croft.

En esta película interpretaba a la hija de Ann-Margret. IMBD

