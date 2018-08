Patxi Díaz capta el drama de la soledad de Teruel

El fotógrafo reconoce a la localidad de Jabaloyas como "mi pueblo adoptado" y también como un símbolo del desamparo, del abandono, de la tierra que se abre al yermo de las almas. Quizá por ello, por pura paradoja, lo ha titulado ‘Factor humano’, porque en las fotos, salvo en la última, hay ecos del hombre, fragmentos de la memoria, rescoldos del tiempo y de la vida, sí, pero apenas se ven personas.

"Cuando esto ocurre suele ser porque se trata de fotografía de paisaje o un bodegón, pero en este caso tiene un carácter reivindicativo y un afán de concienciación. Hay que asumir una auténtica despoblación en nuestro territorio, un abandono flagrante y, a medio plazo, desaparición y muerte. Así de crudo", dice, y no se llama a engaño. ‘La España vacía’, que contó Sergio del Molino, ‘Los últimos’ de Paco Cerdà y ‘Los pueblos deshabitados’ de José Luis Acín están en la cabeza de todos.

Una pieza que el fotógrafo Patxi Díaz titula 'Crudo'. Aspecto general de Jabaloyas. Patxi Díaz.

Resistencia

"Aunque existe una voluntad política y social real, la verdad es que hay cosas que parecen no tener vuelta atrás, como decidir comprar por internet o ir a la tienda local. Los datos son demoledores. La actitud de luchar queda relegada a la resistencia, a apostar a sabiendas de las dificultades y de la inercia que lleva este asunto –explica Patxi Díaz–. Debemos de ser conscientes: perdemos nuestros pueblos sin remedio y a toda velocidad. Como estos sucesos no pasan en un periodo corto, perdemos la perspectiva de lo que ocurre, hasta que las próximas generaciones se encuentren con el verdadero abandono, con un pueblo en ruinas".

‘Factor humano’ no es el un trabajo de un día, sino de años. Obsesivo e intenso. Todas las piezas son en blanco y negro, salvo una, "la imagen de la ¿esperanza?, no sabría decirlo, porque mi visión y mi percepción son pesimistas", señala. "La exposición trata de la despoblación, y esa es la situación que percibo en Jabaloyas, un lugar donde encuentro momentos para fotografiar por placer y no por dinero. Finalmente, tirando de archivo y del trabajo que he hecho durante años, he conseguido hilar esta exposición, algo abstracta, pero que he intentado dotar de mucho significado", dice Patxi Díaz (1971), que posee un amplio currículo en materia de diseño, impresión y, por supuesto, fotografía.

'Decadencia', una obra que capta el abandono y el olvido y los exteriores de la población de Jabaloyas. Patxi Díaz.

El orden, los títulos, símbolos

Dice Patxi Díaz que el orden es importante. La primera imagen introduce la localidad, "bonita donde las haya", se titula ‘Dulce intro’; luego, imagen a imagen, el espectador se da de bruces con la cruda realidad. Añade: "Utilizo términos como ‘Dulce’ y ‘Señuelo’. Ahí sigo al escritor y profesor Toni Losantos porque comentaba una de mis fotos y decía: “Esta foto engaña dulcemente".

Insiste el fotógrafo: "Empleo el título ‘Resistencia’ para las imágenes donde se aprecia el intento de conservación como la ermita de San Cristóbal, en el monte Javalón o la Herrería, cuyo dueño hace lo posible por mantenerla. Uso ‘Crudo’ para las imágenes donde se ve el pueblo tal cual, fuera de la temporada de verano, solitario, nublado y roto". Esa unión de los títulos y las fotos se mantiene hasta el final. ‘Trance’ es el título de otra foto, que marca el punto de inflexión hacia la ‘Expiración’. Y luego viene ‘Atentado’, que alude a uno de los grandes dramas del mundo rural: el cierre de las escuelas, la ausencia de niños. Patxi Díaz también recuerda con inmenso cariño "a Antonio Sánchez, que ha ejercido la alcaldía de Jabaloyas durante los últimos años, y que ha tenido mucho que ver en la conservación y mantenimiento de su pueblo. Qué pena que haya fallecido tan joven días atrás".

Dice Díaz que su trabajo procede de "bien adentro". Del dolor, de la emoción, de la pérdida. "Cuando algo está en las últimas, tenemos la opción de claudicar, asumir que es inevitable y comprender que todo tiene su principio y su fin. Dejar que suceda y naturalizar la realidad. O también está la opción de intentarlo, planteado como un gran reto, y apostar por el factor humano".

Esto es lo que propone. Documenta el dolor, la rabia, el vacío, trabaja con la belleza y sus desgarros, se encorajina con el olvido y en el fondo lanza un grito que resuena en el llano, en los mansuetos de Teruel y en lo alto de las montañas.