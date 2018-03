"Conciliar no es solo cosa de mujeres"

Difícilmente se puede avanzar en igualdad cuando en la mayoría de las empresas el 90% de los permisos para el cuidado de hijos y de mayores se los cogen las mujeres. Lo denuncia Pura Huerta, secretaria de formación y empleo de UGT Argón. "Somos las que en primer lugar rompemos nuestra trayectoria profesional para atender a la familia, perdemos años cotizados y eso se traslada a nuestras jubilaciones". Es, precisamente, ejercer de "cuidadoras" además de "trabajadoras" lo que hace que el 75% de los contratos a tiempo parcial los ocupen mujeres, lo que limita sus salarios y posibilidades de ascenso. Sin una corresponsabilidad entre hombres y mujeres para repartirse esa doble jornada que implica trabajar dentro y fuera de casa, "las oportunidades no son las mismas", asegura María José Ochoa, que trabaja en el sector de grandes almacenes. "No hay más que ver los directores regionales que tenemos, diez, y ninguna mujer. Todos los altos cargos son hombres. A la mujer la ven en un segundo plano", afirma. A su juicio, las jornadas parciales han retrasado mucho la promoción de las mujeres: "Tienen que cuidar de los hijos, así que trabajan pocas horas y no pueden escalar. El cambio ha de venir de la escuela y concienciar a los niños para que nos vean por igual", añade. Lo mismo piensa María José Mangado, que trabaja también de dependienta en una multinacional de ropa. "Con jornada reducida, nunca te van a tener en cuenta. Los planes de igualdad muchas veces se quedan en papel mojado", critica, a la vez que pide a la Administración que vigile y controle más su cumplimiento.

Los roles sociales siguen marcando una gran diferencia entre hombres y mujeres no solo en salario sino en tipo de trabajo. Lo dice María Jesús Guillén, trabajadora municipal de servicio a mayores en su domicilio. "Es un sector mayoritariamente femenino. Seguimos asumiendo el rol de toda la vida, pero fuera de casa. No hay conciliación alguna. Si dejo de hacer esto es para cuidar de mi propia familia", opina. "Mientras sea siempre la mujer la que se tiene que pedir la jornada reducida o la excedencia para atender a los hijos o los mayores, no habremos avanzado mucho", asegura.

María José Cervero, que trabaja en una residencia, dice que sus "compañeras son casi todas mujeres; hay muy pocos hombres". Y se muestra partidaria de que igual que pueden cogerse permiso por paternidad, lo hicieran por los mayores. "También son hijos", afirma, y así se rompería con el rol cultural de que la mujer sea siempre la que se hace cargo de los cuidados. "Siempre es ella la que tiene que acabar conciliando.