Cómo saber si te ha tocado mesa electoral y hasta qué día lo notifican

Llega a casa una notificación certificada de la Junta Electoral, que envía Correos, en la que dice que has sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral. Eres presidente, vocal o uno de los dos suplentes de cada miembro. Desde ese instante, el compromiso con este proceso crucial en una democracia está sellado. El día de las elecciones solo tienes un plan, al menos entre 8.00 y, aproximadamente, 21.00. Este año tendrán lugar tres procesos electorales en España: las Elecciones al Parlamento Vasco (21 de abril), los comicios en Cataluña (12 de mayo de 2024) y las Elecciones al Parlamento Europeo (9 de junio de 2024) por lo que cualquiera puede ser miembro de una mesa electoral.

Se te pagarán 70 euros por ello si estás todo el día. Si eres suplente, llegas y los titulares están presentes, quedarás liberado, pero no cobrarás. Hasta ahí, todo correcto, nada que no se sepa ya después de casi 50 años de democracia en España. Ahora bien, ¿qué pasa si no recibes la carta porque no estás en casa?

Los sorteos de los miembros de las mesas electorales se realizan en los ayuntamientos de cada localidad alrededor de un mes antes de que se celebran las elecciones, según indica la normativa electoral de cada uno de los comicios.

En el País Vasco los sorteos se realizaron entre el 21 y el 25 de marzo

los sorteos se realizaron entre el En Cataluña , el sorteo de las mesas se realiza entre el sábado 13 y el miércoles 17 de abril.

, el sorteo de las mesas se realiza entre el Para el Parlamento Europeo, el sorteo tiene previsto realizarse entre 11 y el 15 de mayo.

Cómo saber si te ha tocado ser mesa electoral

En un plazo a partir de tres días de que se realiza el sorteo, los miembros de las mesas electorales reciben una notificación a través de Correos que les informa que han sido elegidos para ejercer esta función pública. Una vez informados, los ciudadanos elegidos tienen siete días para presentar sus alegaciones, una vez recibida la notificación.

En el País Vasco, los vocales, presidentes y suplentes de las mesas fueron notificados del 22 al 28 de marzo. En Cataluña las notificaciones llegarán a los domicilios a entre el 16 y el 20 de abril. Para las Elecciones al Parlamento Europeo, las notificaciones comenzarán a llegar a los miembros de las mesas entre el 14 y el 18 de mayo.

Cómo saber si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral

Al ser envío certificado, el cartero debe entregar la notificación personalmente a la persona indicada. Volverá hasta 3 veces si no tiene éxito en las anteriores intentonas, y tras esto dejará un aviso en el buzón para que el ciudadano designado vaya a su oficina de Correos de referencia a recoger la notificación. También avisará a la Junta Electoral de zona.

Un segundo recurso de localización es la Policía Local; se acercan a la vivienda que figura en el certificado de empadronamiento de la persona, habla con vecinos y familiares o, incluso, se acerca a su lugar de trabajo para tratar de realizar la notificación.

En caso de que no haya éxito porque la persona no está presente en la ciudad, se recurre incluso a anuncios públicos, desde un aviso escrito en el Ayuntamiento correspondiente a una publicación en el BOE.

No entran en el sorteo los mayores de 70 años ni los menores de edad. Tampoco los que sufran invalidez absoluta permanente o invalidez temporal de carácter laboral. Los que tengan entre 65 y 69 años entrar en el sorteo, pero pueden declinar su participación en un plazo de siete días desde que reciben la notificación.

La incomparecencia a una mesa electoral habiendo sido notificado puede suponer una multa de entre seis meses y dos años (se marca un periodo y luego se fija la multa por día) o hasta tres meses de cárcel, según el artículo 143 de la La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).