Excusas o motivos para no ser miembro de una mesa electoral el 23 de julio

Te ha tocado. La notificación estaba en el buzón. Eres parte de una mesa electoral en las elecciones generales del próximo 23 de julio y, en principio, no tienes argumentos para esquivar ese deber ciudadano. De hecho, eres consciente de que tratar de hacerlo sin una justificación supone meterse en problemas. Has oído de algunas alternativas y soluciones al problema, porque tu idea era salir de la ciudad ese cuarto domingo del mes, pero necesitas certeza para no cometer un error grave y costoso, que puede incluso derivar en penas de cárcel. Justificar la imposibilidad de ser parte de una mesa electoral como presidente, vocal o suplente no es sencillo en España, y la ley hila muy fino a la hora de exonerar a un grupo concreto de personas de esta tarea. Para despejar dudas, lo mejor es acudir a las fuentes oficiales de información, y desconfiar de todo aquello que no se ciña a ellas.

Nueve personas por cada una de las 900 mesas electorales, entre presidentes y vocales titulares, suplentes y reservas solo en Zaragoza. Se designan para cada mesa 1 presidente y 2 presidentes suplentes; 2 vocales, 4 vocales suplentes y 7 reservas.

Y ¡ojo! es una designación obligatoria. El artículo 143 del del Régimen Electoral General establece que quienes no acudan a la citación sin una causa justificada incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multas económicas.

Tras ser realizado el sorteo, la administración tiene tres días de plazo para informar a los ciudadanos y estos podrán alegar su causa justificada para no acudir a la mesa ante la Junta Electoral antes de 7 días.

Razones para no ser miembro de una mesa electoral



Si se ha sido miembro de una mesa más de tres veces en elecciones anteriores, la persona puede quedar exenta de acudir. Así lo recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) vigente desde 1985, estar embarazada o tener más de 65 años son algunos de los eximentes que liberan de la obligación de formar parte de una mesa electoral: