Adiós a las juntas de vecinos en una comunidad: ¿se podrá participar con una videollamada?

Las juntas de vecinos son reuniones periódicas que congregan a los propietarios de las viviendas en una comunidad de vecinos. Las más famosas en España, quizá, sean las de la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva', ya que los vecinos nunca se ponían de acuerdo en nada. Pero, fuera de la ficción, estas reuniones son importantes para abordar temas de interés común y tomar decisiones de mantenimiento y administración de la finca. Y, están regidas por la Ley de Propiedad Horizontal.

Una ley que entró en vigor desde 1960, establece el marco legal que regula la organización y funcionamiento de las comunidades de propietarios en España. Entre sus disposiciones, se encuentra la obligación de convocar juntas de vecinos al menos una vez al año, así como la toma de decisiones por mayoría en asuntos como el presupuesto anual, las obras de mantenimiento o las normas de convivencia.

No obstante, al igual que a los protagonistas de la serie 'Aquí no hay quien viva', a muchos vecinos no les gustan estas reuniones. Por eso, la opción de asistir a las juntas con una videollamada, que se puso de moda durante la pandemia de la Covid-19, puede ser una solución.

Asistir a las juntas de vecinos en videollamada

El PSOE en el Gobierno de España se ha propuesto modificar algunos aspectos de la Ley de Propiedad Horizontal de la que hablábamos antes. Y, una de estas modificaciones es regular la asistencia a estas reuniones de vecinos, al incluir la posibilidad de que todo aquel que lo desee pueda asistir a través de una videollamada.

Para llevar a cabo esta petición se ha articulado con la enmienda 430, la cual afecta a seis artículos, aprovechando la tramitación de un Real Decreto que incluye reformas en la Justicia y en la Función Pública.

Dentro de las propuestas presentadas por el PSOE, se destacan aquellas que buscan modernizar las dinámicas y procedimientos de las juntas de propietarios. La intención es integrar las nuevas tecnologías en este ámbito, siguiendo la tendencia que ya se observa en otros aspectos de la vida cotidiana.