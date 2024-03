Los vecinos de una comunidad llenan de quejas y bromas un cartel sobre el cambio de telefonillos

En todas las comunidades de vecinos de España se cuelgan carteles informativos en los descansillos o en los portales de los edificios. Se trata de anuncios particulares para comunicar alguna incidencia o avisos para todos los vecinos sobre algo relativo a la comunidad o al edificio. No obstante, aunque estas notificaciones son necesarias para el buen funcionamiento de la comunidad, muchas veces son el ejemplo físico que demuestra lo difícil que es la convivencia.

No es de extrañar que, cada cierto tiempo, las redes sociales viralicen este tipo de carteles donde se muestran las riñas entre vecinos, como si de la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva' se tratase. El último ejemplo fue colgado este mes por la usuaria Aitziber Berasaluze.

Los vecinos llenan un cartel informativo de quejas

El último cartel que se ha viralizado en una comunidad de vecinos es este que fue colocado en un edificio para avisar de que se iba a realizar el cambio de los telefonillos en las casas. Y, para esta acción, había que estar presente en la vivienda para dejar que el técnico accediera. Hasta aquí, todo parece normal, pero el cartel pronto apareció lleno de mensajes escritos a boli.

Cartel en una comunidad de vecinos. / @Aitziberberasaluz, vía: TikTok

Junto al mensaje "se empieza a cambiar los telefonillos", uno de los inquilinos escribió "y los perros", mientras que otro indicaba con una flecha la frase y ha añadido "y a algunos vecinos".

No obstante, esto no quedó así, sino que otro vecino se aventuró a preguntar que si los cambios también afectaban al octavo piso y otro vecino le respondió que "sí". Por último, otros inquilinos comenzaron con las quejas sobre este aviso: "Claro, dejo de trabajar para los telefonillos".

La duda que nos queda es que no sabemos si finalmente pudieron, o no, instalar los telefonillos en todos los pisos de la comunidad de vecinos, lo que sí que está claro es que las riñas entre propietarios no solo se ven en la televisión.