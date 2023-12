Otegi anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco tras la moción en Pamplona y los socialistas lo niegan

Tras la moción de censura anunciada este miércoles en el Ayuntamiento de Pamplona para desbancar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, EH Bildu no oculta el que es su objetivo a largo plazo: llegar a acuerdos en el País Vasco como ha ocurrido en Navarra, algo que por el momento los socialistas rechazan.

Según publica este jueves el diario 'El Mundo', el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, da por hecho que el PSOE les entregará el País Vasco tras la moción en Pamplona.

Para la coalición abertzale, la decisión que ha tomado la federación navarra del PSOE es una "buena noticia" porque, según fuentes de EH Bildu, "pone los cimientos para extender la normalización de las relaciones entre ambos partidos también al ámbito de Euskadi", aunque al mismo tiempo son conscientes de que es complicado que el PSOE se abra a pactar con ellos a corto plazo.

En cualquier caso, fuentes de EH Bildu se preguntan "por qué lo que vale en Madrid y Navarra no vale en Euskadi", aunque admiten que "el PSE no parece estar por la labor" de replicar el pacto de Pamplona. Entre otras cosas, porque la estabilidad del Gobierno central también depende de su relación con el PNV, partido que podría verse expulsado de la Lehendakaritza si los socialistas decidieran pactar con EH Bildu tras los comicios autonómicos. "Vengo diciendo hace mucho tiempo que el PSE-EE no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu. Me ratifico en ello y llevaré esta decisión hasta el final", dijo este miércoles el secretario general del PSE, Eneko Andueza.

Tras conocerse el acuerdo de ayer en Pamplona, el PNV salió rápidamente en defensa de conservar su alianza con el PSOE en el Gobierno Vasco tras las próximas elecciones. "Las cosas que funcionan hay que preservarlas y las aventuras hay que mirarlas con mucho cuidado", dijo a este respecto el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que aseguró que la coalición con los socialistas ha traído "estabilidad" política a la comunidad.

Sin embargo, y pese a las reticencias del PSOE a ampliar su acuerdo con EH Bildu, fuentes de la formación abertzale consideran que el acuerdo en Pamplona es "un buen primer paso" para conseguir este objetivo último de entenderse en el País Vasco.

Asimismo, desde la formación abertzale han celebrado las declaraciones de este miércoles del ministro Puente, en relación al pacto alcanzado en Navarra, quien calificó a EH Bildu como un "partido progresista y democrático", apoyando con sus palabras que se quede con la alcaldía de Pamplona.