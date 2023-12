Junts anuncia que Sánchez y Puigdemont tendrán una reunión "como debe ser" y sin mediador

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantendrá una reunión "como debe ser" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin la presencia del mediador.

"Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido", ha asegurado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

Este miércoles, Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda, ha explicado el dirigente de Junts.

Según ha dicho Turull, se trata "de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible".

El Gobierno no tiene constancia de esta reunión

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este jueves que no le consta que esté agendada una reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"A mí no me consta que esté agendada esta cuestión, no me consta", ha asegurado en una entrevista en Antena 3.

Lo ha hecho a la pregunta de si confirma esa reunión y si hay fecha para la misma, después de que el primer secretario de Junts, Jordi Turull, haya anunciado que Sánchez y Puigdemont, huido de la Justicia, se reunirán para ahondar en la negociación y "profundizar en la resolución del conflicto político", añadiendo que todavía no hay fecha y que "tendrá que ser en el extranjero".