La moción de censura en Pamplona "es el pago del impuesto revolucionario del PSOE a Bildu", según la alcaldesa

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), ha afirmado que "el PSN ha vendido Pamplona de forma miserable en Madrid y en Navarra" con la moción de censura que ha acordado con EH Bildu para desbancarla de la Alcaldía y ha añadido que "Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a EH Bildu".

En una rueda de prensa acompañada por los concejales de su grupo, Cristina Ibarrola se ha dirigido expresamente a los dirigentes socialistas María Chivite, Ramón Alzórriz, Santos Cerdán, Elma Saiz y Pedro Sánchez para animarles a "salir a las calles de Pamplona y hablar cara a cara con los ciudadanos". "Sean valientes y díganles a la cara lo poco que les importa esa ciudad con tal de mantener su sillón de Gobierno, desde el que siguen mintiendo a diario y destrozando nuestro país, nuestra Comunidad y ahora nuestra ciudad", ha indicado.

Insistiendo en esta idea, Ibarrola ha pedido a los dirigentes socialistas que "salgan y justifiquen que han vendido a esta ciudad en una mesa de negociación para seguir ejecutando desde el puesto de presidencia del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España las políticas que les exigen los amigos de los terroristas, los independentistas y los que reniegan de nuestro país, porque no nos engañemos, solo ejecutan lo que los amigos de terroristas, independentistas y enemigos de España les imponen cada día".

La actual alcaldesa, Cristina Ibarrola (c), a su llegada a una rueda de prensa tras la presentación de una moción de censura en su contra, a 13 de diciembre de 2023, en Pamplona, Navarra. EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN). Eduardo Sanz

Ruptura de relaciones con el PSN

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha comunicado que la relación de su partido con el PSN-PSOE queda "rota absolutamente" tras la presentación de una moción de censura en Pamplona que desbancará de la alcaldía a la regionalista Cristina Ibarrola y se la dará "a quienes no condenan hoy los asesinatos de ETA".

De esta forma se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que ha subrayado que se trata de la primera moción de censura que se presenta en el Ayuntamiento de Pamplona en este periodo democrático y que es "la primera vez que el PSN le da una alcaldía de semejante relevancia a EH Bildu".

Ha avalado sus afirmaciones de que el PSN "va a entregar el Ayuntamiento de Pamplona a terroristas", señalando que la coalición está dirigida por "terroristas condenados como Otegi o David Plá" y ha llevado en las pasadas elecciones municipales en sus listas a terroristas de ETA, "varios de ellos con delitos de sangre".

"El PSN va a entregar el Ayuntamiento de Pamplona a quienes no condenan hoy los asesinatos de ETA, a quienes siguen haciendo homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel", ha aseverado Esparza, quien ha comparecido acompañado por dirigentes de UPN.

Ha reconocido que la decisión no les sorprende porque "lamentablemente" en los últimos meses ya han ido conociendo "sobradamente a los socialistas y sus mentiras" y esta es "una mentira más", ya que el PSN "prometió en campaña electoral que no iba a hacer alcalde a Joseba Asiron".

Por ello, ha incidido en que "ha vuelto a traicionar a sus votantes, a traicionar a Pamplona y a traicionar a Navarra" y ha posibilitado que EH Bildu logre lo que "no consiguió en las urnas".

A su juicio, todo esto es una "consecuencia directa de las investiduras de Pedro Sánchez y de Maria Chivite". Al respecto ha asegurado que "tenían escrita desde hace tiempo una hoja de ruta" y como ejemplo ha citado que desde hace días hay convocada una concentración en Pamplona de la izquierda abertzale para el 28 de diciembre, día en el que se votará la moción de censura.

Tras preguntarse si esto es progresista, ha anunciado que desde este momento "la relación de UPN con el PSN queda rota absolutamente". Esta ruptura llega en un momento en el que los regionalistas habían tendido su mano a negociar aspectos relacionados con la reforma fiscal o los presupuestos. Ahora, que "no llame a UPN para nada", ha dicho al PSN.

En una intervención, en la que ha tenido presente a las víctimas del terrorismo y tras señalar que ayer fue la amnistía y hoy "el regalo" de la alcaldía de Pamplona, ha comentado que: "Si no les paramos los pies, no sabemos cuál será el próximo paso, no sabemos cuál será la próxima decisión".

Y es que, en su opinión, "Sánchez y Chivite han demostrado que no tienen ni límites ni escrúpulos". "A este paso tendremos un referéndum en Cataluña, pero también podemos tener un referéndum en Navarra", ha apuntado.

Cuestionado sobre a qué ser refería con lo de "pararles los pies", ha comentado que hay hacerlo "democráticamente, ganando las próximas elecciones, haciéndoles frente, diciendo las cosas claras y movilizando".