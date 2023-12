Así fue la gran huelga general de la Democracia que paralizó España hace 35 años

"Singular, mayúscula e irrepetible", así calificaba Nicolás Redondo la huelga general del 14 de diciembre de 1988 en España. El entonces secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), consideró esta movilización masiva "la primera gran huelga después de la dictadura franquista y de la primera convocada por los sindicatos contra el PSOE en el Gobierno". "Hasta los relojes se pararon", aseguraba otro dirigente de Comisiones Obreras (CC.OO.), la otra organización sindical mayoritaria. Juntas movilizaron hasta 8 millones de trabajadores en España y paralizaron el país.

La primera huelga de la Democracia se convocó en 1985, lo hizo Marcelino Camacho, líder entonces de CC.OO., pero no fue secundada por UGT. Tres años después, el 14 de diciembre de 1988, las dos organizaciones sindicales lograban que el 90% de la población trabajadora de España secundase la huelga.

España, paralizada durante 24 horas

"España quedó paralizada" titulaba en su portada del día 15 de diciembre HERALDO de Aragón, que cifraba en ocho millones la participación de los trabajadores en todo el país y reconocía que durante todo el miércoles 14 de diciembre de 1988 habían cerrado masivamente los establecimientos sin grandes incidentes. La foto que ilustraba la portada era de la multitudinaria manifestación por el paseo de la Independencia de Zaragoza.

En las páginas interiores, el redactor de HERALDO José Carlos Arnal reflejaba la satisfacción de los líderes sindicales aragoneses al finalizar la manifestación que puso punto y final a la jornada: "Se fueron a sus casas con el convencimiento de haber sido protagonistas de una jornada histórica".

Causas de la huelga general del 14-D de 1988

La principal motivación para la rebelión del sindicato UGT era el "rechazo a una política social lesiva para los trabajadores y para los sectores más desfavorecidos a los que el Gobierno decía representar". Estas palabras de Nicolás Redondo resumían el descontento de los representantes de los trabajadores y mostraban la fractura entre el gobierno del PSOE y UGT. El detonante de las movilizaciones fue el anuncio del Plan de Empleo Juvenil, que creaba un contrato de inserción para jóvenes con salarios más bajos a los convenios sectoriales.

Las políticas "de estilo neoliberal del Gobierno, con medidas de recorte y austeridad, tales como ajustes salariales, precarización del empleo, el programa de reconversiones industriales...", según UGT, decantaron la balanza hacia la movilización.

Otra de las razones era la pérdida de poder adquisitivo de los españoles debida a la inflación. La recuperación económica que llegó tras la severa crisis de empleo no se veía reflejada en los salarios. El IPC había crecido un 5% en 1988, pero no repercutía en la clase trabajadora.

Los protagonistas de la huelga del 14 de diciembre de 1988

Las dos organizaciones sindicales que convocaron la huelga fueron UGT y CCOO. Al frente de la Unión General de Trabajadores estaba Nicolás Redondo. Diputado por el PSOE, su distanciamiento con la política económica de González le hizo renunciar a su acta en el Congreso.

En Comisiones Obreras (CC.OO.), el secretario general era Antonio Gutiérrez, que sucedió a Antonio Camacho en 1987.

El Gobierno presidido por Felipe González y vicepresidido por Alfonso Guerra contaba como ministro de Economía con Carlos Solchaga, que sustituyó a Miguel Boyer en 1987. La Cartera de Trabajo la ostentaba Manuel Chaves.

Claves del éxito de la huelga general en España

Una de las razones del éxito de la huelga general de 1988 a la que siempre se acude cuando se trata de revisar lo sucedido fue el corte de la señal de Televisión Española y de Radio Nacional de España. RTVE estaba dirigida entonces por Pilar Miró y Jaime Martínez era miembro del comité sindical del ente público en 1988. En su libro 'El corte en RTVE. Así arrancó la huelga general 14-D-1988' explicaba que no estaba previsto que se detuviera la emisión. "La consigna sindical era que los trabajadores se levantaran de sus puestos a las doce en punto de la noche, pero que no tocaran ni una tecla, ni una palanca, ni un conmutador porque nos podían acusar de sabotaje", añadía. Sin embargo, un técnico cortó el sonido del vídeo que estaba en el aire, la imagen continuó once segundos y en ese momento otro compañero bloqueó la entrada de imágenes emitiendo la carta de ajuste.

Sin embargo, a pesar de que esta acción se convirtió en leyenda, desde los sindicatos reconocen que la huelga general "hubiera triunfado exactamente igual si no se hubiera producido el corte en RTVE" por el buen trabajo y la unión sindical, así como la preparación de la movilización.