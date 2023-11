La verdad de la Aemet sobre la alerta del huracán categoría 4 en España

En un nuevo episodio de la serie que podría llamarse para algunos ‘Las redes sociales’ las carga el diablo’, un tuit del físico y meteorólogo J. J. González Alemán, experto en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), levantó una polvareda de grandes dimensiones, tan huracanada como la palabra clave de esa publicación del pasado lunes 6 de noviembre. Aunque el científico ha venido quejándose de la mala interpretación de sus palabras esta semana, incluso en la tarde de este mismo viernes 10 de noviembre, lo cierto es que el lío sigue vivo.

En la fecha especificada, González Alemán publicó en la red X (antes Twitter) la siguiente entrada, acompañada de un mapa. “Esto es una barbaridad. Principios de noviembre y el ambiente atmosférico/oceánico en el Atlántico Nordeste sería capaz de soportar (teóricamente) un huracán de hasta categoría 3 o 4! Una clarísima expansión de las condiciones tropicales hacia nuestras regiones”.

El uso de ‘barbaridad’ en el inicio de la frase, al parecer, tuvo un efecto de nubarrón en muchos de los lectores, que ya no se detuvieron a leer con calma el resto de la explicación. Quizá consciente de la contundencia de sus palabras, el meteorólogo añadió más explicaciones. “Lo que nos indica este mapa es la Intensidad Máxima Potencial, una magnitud que mide la máxima energía que un ciclón tropical podría obtener de la atmósfera y el océano. Es decir, la máxima intensidad que podría alcanzar un ciclón tropical en caso de desarrollarse en la zona. Esto no quiere decir que se formará un huracán de categoría 4 en la zona. Quiere decir que, en caso de formarse un ciclón tropical, podría alcanzar esa categoría si las condiciones son favorables (baja cizalladura, ambiente húmedo) para aprovechar esa energía”.

Este mismo viernes, González se ha quejado amargamente de la situación generada. “Ya no sé qué hacer para divulgar a mis seguidores interesados en todos estos temas y que los medios (no todos) no se aprovechen para recurrir al click-bait. De verdad, que incluso especifiqué en la publicación original para evitar malas interpretaciones, y ni así. Todo apunta a que se hace a propósito, porque ni preguntan para verificarlo”.

Habla Requena, de Aemet Aragón

El delegado territorial de Aemet en Aragón, Rafael Requena, valora las palabras de su colega con vocación analítica, desdramatizándolas y apoyando los matices aportados por González. “No es una predicción. Lo que dice la noticia es que las condiciones en la atmósfera y el océano actualmente permitirían un huracán (nombre como se llama a los ciclones tropicales en el Atlántico), pero no es que vaya a haberlo ahora”. Requena apunta que “lo que intenta explicar mi compañero J.J. González Alemán es que se están dando condiciones compatibles con la posibilidad de tener una perturbación de características ‘tropicales’ en pleno mes de noviembre, fuera totalmente de la zona tropical. De alguna manera, esto lo estamos viendo ya, las últimas borrascas, pese a no haber tenido origen tropical, han tenido algunos rasgos o características que recuerdan a las perturbaciones tropicales”.