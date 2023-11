Sánchez enfila su investidura tras pactar con Puigdemont la amnistía y abrirse a negociar un referéndum y la soberanía fiscal

El pacto de PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez ya se ha zanjado y sus condiciones no han dejado indiferente a nadie. El presidente del Gobierno en funciones ha cedido a las peticiones de los independentistas para asegurarse sus votos en el Congreso. El acuerdo, además de la amnistía (que abarcaría actos del procés desde 2012) y la posibilidad de negociar la convocatoria de un referendum pactado en Cataluña, incluye también medidas financieras y fiscales que de llevarse a cabo romperán la igualdad entre las comunidades autónomas existente ahora (con excepción del concierto vasco) de llevarse a cabo.

En concreto, Junts reclama una soberanía fiscal a semejanza de la que existe en el País Vasco, con la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Eso significaría que recaudarían la totalidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), cuando en la actualidad está cedido el 50%, o tendrían el 100% de la recaudación por IVA en esa autonomía cuando ahora reciben el 50%.

Durante la transición, el Gobierno estatal ofreció tanto al País Vasco como a Cataluña un concierto fiscal, pero mientras el primero asumió la gestión y soberanía fiscal, Jordi Pujol lo rechazó para Cataluña por el riesgo que podía suponer de infrafinanciación.

Madrid, 9 nov (EFE).- El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye una amnistía, sin nombres, que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la política, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato".FOTOMONTAJE DEL COMUNICADO DEL ACUERDO SUSCRITO POR PSOE Y JXCAT Y FACILITADO POR LOS PARTIDOS. EFE

En la actualidad, en España existen dos sistemas muy diferentes de financiación regional. El sistema foral o de concierto se aplica sólo en el País Vasco y en Navarra, mientras que en el resto del país rige el sistema ordinario o de régimen común.

La revisión del sistema de financiación autonómica lleva esperando desde 2014 y ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han querido abrir el melón.

Recuperar las empresas

En lo que sí hay coincidencia es en abordar "un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". A raíz del procés y del referéndum de independencia de 2017 miles de empresas cambiaron su sede social y se fueron de Cataluña.

Un mediador internacional

El acuerdo firmado incluye que las negociaciones entre ambas partes contarán con un verificador independiente internacional. Puigdemont ha señalado que los integrantes de este mecanismo ya están designados y afirma que las negociaciones no se pueden llevar a cabo en España.

"Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional. Y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español", ha advertido el líder de Junts.

Amnistía: los jueces valorarán a quién aplicarla

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado que el acuerdo con Junts para una ley de amnistía abarca a personas que han estado relacionadas con el procés desde el año 2012, y a partir de ahí serán los jueces los que valoren "si cubre a unos o a otros", sin hablar de nombres concretos.

Ha explicado que este acuerdo se pasará a todos los grupos a favor de la amnistía para que lo revisen, lo firmen si así les parece y se pueda registrar próximamente.

En este contexto, Santos Cerdán ha precisado que el acuerdo recoge que la ley de amnistía, que aún no se ha dado a conocer públicamente, sí que cubrirá a la gente relacionada con el procés desde sus inicios, en 2012, hasta la fecha de este miércoles que se cerró el pacto entre PSOE y Junts en Bruselas.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmado el acuerdo que ha alcanzado su formación con Junts: "Hemos alcanzado un acuerdo con JxCat para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una oportunidad para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Para el bienestar de la ciudadanía y la superación de los problemas", ha dicho. (Fuente: PSOE) Europa Press

"A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha precisado Santos Cerdán.

El acuerdo también además admite casos de 'lawfare', una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos.

"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", señala el pacto.

Asimismo señalan que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta para la aplicación de la ley "en la medida que pudieran derivarse situacionescomprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Esta es una exigencia de Junts que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarce a personas ue han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresidente catalán , Carles Puigdemont, José Luis Alay.

Un posible referéndum de autodeterminación

El 'número tres' del PSOE también ha confirmado que se ha hablado en las negociaciones sobre un referéndum de autodeterminación, que de hecho se ha llevado al acuerdo para la legislatura, aunque ha dicho que la postura socialista es "que todo lo que se haga se hará dentro de la Constitución".

"Esa ha sido nuestra línea roja y cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la Constitución", ha defendido Santos Cerdán.

En concreto, el acuerdo suscrito este jueves por el PSOE y Junts contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006.

Puigdemont condiciona la legislatura a los avances

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont dijo este jueves que el acuerdo firmado con el PSOE abre una "etapa inédita", y condicionó la estabilidad de la legislatura a los "avances" y el "cumplimiento" del pacto.

Declaraciones del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, que este jueves ha señalado que la estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez dependerá del cumplimiento y respeto de los acuerdos. (Fuente: JPC) Europa Press

"Entramos en una fase inédita que hay que saber explotar (...) que dependerá de la capacidad que tengamos de hacer lo que hemos acordado", señaló Puigdemont en una comparecencia sin preguntas desde el Club de Prensa de Bruselas.En este sentido, Puigdemont señaló que la estabilidad del gobierno dependerá" de "una negociación permanente" del pacto con el PSOE, en el que "los dos partidos son honestos al reseñar la enorme distancia" que les separa.

Puigdemont afirmó que con el acuerdo "se abre un camino incierto y lleno de dificultades" y pidió "resolver" la crisis política catalana "en términos diferentes" a como se ha hecho hasta ahora.

"Para hacer lo mismo que se ha hecho y dicho en estos cuatro años, Junts no es necesario", dijo.

Feijóo "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho tras el pacto que "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido", y ha afirmado que combatirá por todos los medios y de forma "firme y serena" este "ataque" a la democracia.

Declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado que los acuerdos de PSOE y Junts son "acuerdos de la vergüenza que no resuelven nada", ha dicho. (Fuente: PP) Europa Press

En una declaración institucional "urgente y solemne" en la sede del PP, Feijóo ha acusado a Sánchez de actuar por "conveniencia personal, no por convivencia colectiva" y de "ceder a un chantaje" tras un acuerdo que, en su opinión, "convierte en legales hechos delictivos", en alusión a la ley de amnistía."España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido", ha afirmado.

Feijóo ha comenzado su intervención, de quince minutos de duración, con una condena al disparo que ha recibido el expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Aleix Vidal-Quadras, y a continuación ha criticado duramente el acuerdo que suscribió el PSOE con ERC y el que ha firmado este jueves con Junts.

"El PSOE está cediendo a todas y cada una de las exigencias de los independentistas, que no han hecho ni una sola concesión ni muestran el más mínimo arrepentimiento ni deseo de reconducir la situación, sino más bien todo lo contrario", ha declarado.

En este sentido, el líder del PP ha denunciado que el PSOE reconoce en el acuerdo con Junts que Cataluña es una nación, mientras que la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont anuncia que propondrá un referéndum de autodeterminación e incluye una amnistía para casos de "lawfare" o judicialización de la Justicia.

"La humillación a la que Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable", ha añadido Feijóo, que ha criticado también que el PSOE acepte un "mediador internacional entre Cataluña y España, dando categoría a un supuesto conflicto internacional que no existe".

En su opinión, los "acuerdos de la vergüenza" del PSOE con los partidos independentistas "no resuelven ningún problema sino que los agravan todos", y considera que estos pactos son "un hito más en la erosión planificada de la democracia en España".

​Abascal dice que iniciamos una "resistencia civil" ante un "periodo negro" en España

En la misma línea se ha manifestado el líder de Vox, Santiago Abascal, para quien el pacto supone el comienzo de un "periodo negro en la historia de España", ante el que su partido inicia una "resistencia civil que -augura- será larga".

Abascal ha apelado en rueda de prensa a una "resistencia civil pacífica pero firme" y ha reiterado su apoyo a las concentraciones contra la ley de amnistía que se vienen produciendo ante sedes del PSOE en diferentes ciudades españolas.

"Esto solo tiene un fin: o el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo o los que nos oponemos al golpe en la cárcel. Es la resistencia que se inicia en estos momentos ante un Gobierno que está dispuesto a todo", ha declarado el líder Vox.

Para Abascal, "no es el momento de los partidos" y no les corresponde a ellos convocar las movilizaciones, sino que es tiempo de que "los españoles aparquen sus diferencias partidistas para defender la convivencia y la nación". "Es el momento del pueblo unido y de las instituciones leales a su pueblo", ha agregado.

No obstante, ha explicado que su partido ha pedido al Partido Popular que se convoquen manifestaciones institucionales en las comunidades autónomas en las que gobiernan en coalición, y ha llamado a una "respuesta muy contundente y vehemente" y a una "resistencia civil, permanente, pacífica y firme".

"Todo nuestro apoyo a todas las manifestaciones de resistencia civil, a todas aquellas que sean pacíficas pero firmes. Sin ningún tipo de miedo apoyamos a nuestros compatriotas y a nuestro pueblo que no está dispuesto a dejarse robar la soberanía, la libertad, la democracia y la patria", ha expresado.

Posible fecha de investidura: 15 y 16 de noviembre

Tras el acuerdo firmado esste jueves, los días 15 y 16 de noviembre son las fechas más probables para el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según han asegurado fuentes socialistas.

A la espera de la comunicación oficial de la fecha que deberá hacer la presidenta de la cámara, Francina Armengol, tras hablar con el jefe del Ejecutivo en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, fuentes del PSOE apuntan al miércoles y jueves de la próxima semana.

Pero antes los socialistas deben conseguir el apoyo de los diputados del PNV, ya que es el único partido de los que necesita Sánchez su sí que no ha comunicado públicamente su voto.

De forma previa a la investidura, el texto de la proposición de ley sobre la amnistía que ha pactado el PSOE con Junts después del acuerdo al que ya llegó con ERC se hará llegar a los grupos parlamentarios que van a apoyar la investidura.

Una vez que den su visto bueno, la proposición se presentará en el registro del Congreso para que sea después admitida a trámite por la Mesa de la cámara.

Será después de esos pasos cuando se celebre el debate de investidura de Sánchez, que prevé ser elegido en primera votación, es decir, por mayoría absoluta, dados los apoyos que ha sumado y a la espera del sí definitivo del PNV.

Fuentes de este partido han señalado que están "volcados en la negociación", han defendido la discreción de la misma y han explicado que no tienen previsto comunicar nada hasta que no haya "novedades relevantes".