Lambán: "La amnistía socava la autoridad del Estado y da alas al independentismo"

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha roto el silencio en el que se había instaurado desde hace más de un mes para asegurar a este diario que la amnistía "socava la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo". Con esta contundencia ha mostrado este jueves su oposición a la medida de gracia pactada con Junts que, sostiene, está basada en razones jurídicas sostenidas por "juristas de prestigio" y advierte de que no solo no resuelve el problema de Cataluña, sino que crea "uno nuevo en España".

Lambán ha sido el único dirigente socialista aragonés, junto a la ministra de Educación y portavoz nacional del partido, Pilar Alegría, y el secretario provincial oscense, Fernando Sabés, que ha valorado el acuerdo con los independentistas, que a su juicio abre una etapa de inestabilidad política. "Los independentistas han dejado claro que quieren marcar la agenda del Gobierno y tienen los votos para ello", ha aseverado.

Del mismo modo, el senador autonómico ha mostrado su preocupación por el deterioro de la convivencia, hasta el punto de hablar de "alarma" por el traslado del "frentismo" que hasta ahora marcaba la política nacional a la sociedad civil. "Están resucitando los peores fantasmas de nuestro pasado", ha dicho en una clara referencia a la fractura que precedió a la Guerra Civil.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la moderación de todos los partidos para recuperar la senda de los acuerdos que, ha resaltado, caracterizaron las primeras décadas de la democracia.

El expresidente de Aragón también ha incidido en la preocupación que tiene como aragonés por la situación generada. "Es estomagante que los gobiernos de este país se diluciden entre Cataluña y el País Vasco como si las demás autonomías no existiéramos", ha añadido.

El líder de los socialistas aragoneses también ha mostrado su rechazo a una posible cesión de los tributos a Cataluña, como plantea Junts en el acuerdo. "Supondría una quiebra de la solidaridad que este país no resistiría", ha opinado.

Del mismo modo, ha reivindicado que la misma quita de la deuda pactada con los independentistas se aplique al resto de comunidades. Y ha aclarado que la Administración central debe asumir el mismo porcentaje de condonación sobre el total de los créditos de cada autonomía y no solo sobre los soportados por el FLA para no generar agravios.

Su rotundo posicionamiento en contra de las cesiones a los nacionalistas, del que no se ha movido nunca y lo ha convertido en uno de los barones díscolos junto al manchego Emiliano García-Page, no le ha impedido admitir que acatará la disciplina de voto. "Nunca alentaré el transfuguismo ni la indisciplina. No aceptaré esa especie de chantaje permanente del PP y los diputados aragoneses tendrán que votar de acuerdo con lo que les marque el grupo parlamentario", ha concluido.

Su postura no es compartida por el secretario de los socialistas oscenses, que una vez más ha cerrado filas con la dirección nacional. Fernando Sabés ha escrito en las redes sociales que el 23-J hubo una mayoría de españoles que dijo sí "al progreso y al reencuentro, al diálogo y la negociación". Y ha opinado que el acuerdo del PSOE y Junts "retoma" ese camino. "Nos permitirá crecer como sociedad unida, mirando hacia el futuro sin hipotecas del pasado", ha defendido.

Por si hubiera alguna duda, la cuenta oficial de la federación altoaragonesa había remarcado a primera hora de la tarde que apoya el acuerdo con el argumento de que hará posible un gobierno de progreso en España.