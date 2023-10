Yolanda Díaz reivindica la reducción de la jornada laboral para lograr "el mejor" Gobierno progresista: "Es hora de avanzar"

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha prometido "luchar" y "dejarse la piel" durante las negociaciones con el PSOE para tener "el mejor Gobierno de coalición progresista", y que la próxima legislatura sea la de los "avances sociales" frente a las "políticas del odio" de PP y Vox. Para ello, ha reivindicado propuestas como la reducción de la jornada laboral. "Ha llegado la hora de avanzar", ha reclamado.

Díaz ha defendido esta apuesta de Sumar -de establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas- con el objetivo de "aumentar la productividad", frente a la "vergüenza" que supone tener "la misma jornada laboral en los últimos 100 años". "Por eso estamos negociando con el PSOE, pero queremos más", ha expresado durante su intervención en el acto 'A per l'agenda valenciana' de Compromís-Sumar, este sábado en València.

También ha reivindicado que durante la próxima legislatura se "toquen" y "cambien" los despidos, después de que "no se consiguiera en la anterior negociación", con el propósito de "mejorar los derechos de los trabajadores cuando pierden su puesto de trabajo". "La próxima tiene que ser la legislatura del trabajo", ha recalcado.

Asimismo, ha prometido "luchar" para que el acuerdo de gobierno progresista incluya el aumento del salario mínimo y de las pensiones, "a diferencia de lo que dice el PP", así como frenar el cambio climático, mejorar la sanidad, acabar con "la precariedad de la Administración pública" y, en cuanto a fiscalidad e impuestos, que "los que más tienen, más paguen".

Combatir las "políticas del odio"

Para ello, Díaz ha llamado a "seguir cambiado la vida de la gente" y a "sumar y ganar derechos" para, también, "arrinconar a los que quieren que prácticamente toda España sea peor". Y frente a "las políticas del odio" de la extrema derecha, que "pisotean los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI" y que son "capaces de fracturar algo tan importante como son los minutos de silencio" en memoria de las víctimas de violencia machista.

"Están en nuestro país, pero no nos representan. España no es como ellos", ha recalcado, al tiempo que ha advertido: "Somos más y tenemos la obligación de creernos que vamos a gobernar mejor y a seguir ganando derechos. España no es como ellos, somos mucho mejor que ellos, somos una España moderna, que habla distintas lenguas, que es diversa, una España que quiere más".

En este punto, ha puesto en valor la "lección democrática" que, a su juicio, dio España el pasado 23 de julio con las elecciones generales, una convocatoria en la que "se derrotó al gobierno que tanto ansiaban -PP y Vox-, con un presidente que se llama Alberto Núñez Feijóo y un vicepresidente que se llama Santiago Abascal". "Lo habéis hecho posible", ha exhortado a las personas asistentes.

La líder de Sumar ha incidido en que todas ellas "votaron por algo iniciado en la legislatura pasada" y que ahora "tiene que seguir avanzando", por lo que ha apostado por "no conformarse". "La gente que gana el salario mínimo no puede conformarse, necesita más. La gente que no puede pagar un alquiler no puede conformarse, no puede resignarse, necesita más", ha insistido.

También ha hecho mención a la "necesaria" bajada del precio de los alquileres, algo "clave" que es, según ha expresado, "un derecho fundamental". Por todo ello, ha garantizado que la próxima legislatura "no va a ser para conformarse", sino para "seguir ganando derechos", mediante "una agenda social fuerte".

"Nos estamos dejando la piel para negociar el mejor acuerdo posible, para seguir ganando derechos para la gente", ha expuesto Díaz, quien ha defendido la "aportación clave" de Sumar al actual Gobierno progresista en funciones, que "ha trabajado y cambiado la vida de la gente".

""Hemos enseñado que no hay que despedir, que hay que seguir adelante, hay que mantener las empresas y los puestos de trabajo. Lo hicimos y hoy tenemos el mayor número de ocupados de la historia de España", ha pronunciado. "No era verdad el discurso que nos decían de que íbamos a acabar con el Estado", ha señalado.

Aviso al PSOE que Sumar "quiere más"

De cara a la próxima legislatura, Yolanda Díaz ha defendido que sea "la del trabajo" y "la reducción de la jornada laboral" y ha indicado que esta cuestión la negocian con el PSOE. No obstante, ha advertido de que Sumar "quiere más" avances. También ha apostado por "tocar el despido", tras reconocer que "no se consiguió en la anterior legislatura". "De todo esto estamos trabajando con el PSOE", ha agregado.

En este sentido, ha hecho hincapié en el trabajo desarrollado durante la anterior legislatura para aumentar el salario mínimo: "Me decían en el PSOE que, como había crisis, no se podía subir, y los poderes fácticos decían que destruiría empleo. Pero es al revés, porque había crisis hay que seguir subiendo los salarios. Sumar está aquí para luchar contra la desigualdad, de esto va lo que estamos negociando con el PSOE".

Asimismo, ha apostado por que, durante "la legislatura de lo social", los trabajadores participen de la toma de decisiones en las empresas. "Tiene que ser la legislatura de la democracia económica, de la democracia en los puestos de trabajo y también de la democracia fiscal", ha remarcado.