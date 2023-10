CC. OO. lanza la campaña ‘El riesgo cero no existe’ contra la siniestralidad laboral

Además de protestar ante las puertas del sindicato cada vez que se produce una muerte en el trabajo, CC. OO. quiere contribuir a atajar esta negra estadística. Por eso ha lanzado a nivel nacional la campaña ‘El riesgo cero no existe», centrándola en el sector eólico ya que el gran despliegue de parques en España entraña una mayor peligrosidad.

Tras presentarla en Andalucía, el responsable del sector de energías renovables de la Federación de Industria de CC. OO. Ignacio Serrano, acompañado de su homólogo en Aragón, Jaime Alloza, la dieron a conocer ayer en Zaragoza.

Siete fallecidos en cuatro años (el último el pasado 4 de octubre, el conductor de grúas Ángel Saiz, de 58 años, por aplastamiento en un parque eólico de La Puebla de Albortón (Zaragoza), es una cifra «inadmisible», indicó Serrano. De ahí esta campaña, que «identifica los cinco riesgos más importantes a los que se enfrentan los empleados en parques eólicos: trabajos en altura; con alta tensión; en espacios confinados; con estrés térmico; y en localizaciones con difícil acceso» incluso para la entrada de ambulancias.

«No hay una normativa CE que regule que dentro de las turbinas del aerogenerador ha de entrar una persona para hacer el mantenimiento», señaló Serrano que, de la mano de los sindicatos europeos, está promoviendo que exista esta regulación.

Se pretende que la norma regule la instalación de sistemas que faciliten la elevación hasta las turbinas y «permitan el acceso en el caso de que hubiera una emergencia», así como la incorporación de algún tipo de refrigeración que permita una ventilación adecuada.

Las turbinas son entornos en los que «no se tiene en consideración que dentro trabaja un ser humano» y es lo que pretenden cambiar, aclaró Serrano. «Las empresas no tienen que ver la prevención como un gasto sino como una inversión», añadió Alloza tras «un verano negro en Aragón». Los muertos, recordó, están por encima del 58% de lo que hubo en 2022 y todavía quedan dos meses», advirtió. Por eso no van a parar hasta que se cumpla con la ley de prevención.

No quieren cambiar « salud por dinero», dijo en referencia al plus por peligrosidad que reivindican, sino que «las empresas destinen más recursos a mejorar la prevención». «El mantenimiento de los parques eólicos suele estar en manos de subcontratas» y la coordinación empresarial, según Serrano, deja mucho que desear porque «el uno por el otro, acaba por no haber recurso preventivo».