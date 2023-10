El presidente de CEOE Aragón avisa: "Con 8 o 10 inspectores más no se arregla el problema de los accidentes laborales"

"Si el Gobierno de Aragón o el Ministerio de Trabajo piensan que poniendo ocho o diez inspectores se va a arreglar el problema de los accidentes laborales, están totalmente equivocados". Así lo ha asegurado este jueves en Huesca el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, quien ha abogado por crear "una cultura de prevención entre trabajadores, mandos intermedios y empresarios".

Las declaraciones de Marzo llegan un día después de que la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, volviera a exigir al Gobierno central que cumpla el plan de refuerzo y modernización de la Inspección de Trabajo con el que se comprometió en diciembre de 2021. Reclama elevar de los 79 actuales a 91 el número de inspectores y subinspectores en Aragón, donde 30 trabajadores han perdido ya ya vida este año, especialmente en un verano negro.

El presidente de CEOE Aragón ha viajado a Huesca para participar en una reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la entidad en la sede de la patronal oscense. Marzo ha recalcado la importancia de hacer un "análisis tranquilo" de las causas de esos accidentes mortales "y luego entre todos, trabajadores, empresas, sindicatos e instituciones, poner las medidas necesarias para evitarlos". Además, ha destacado la concentración de muertes en agosto y septiembre "no es habitual".

El presidente de CEOE Aragón ha insistido en que "no tendría que haber ningún accidente mortal" y que "los primeros que queremos que no haya somos los empresarios porque el primer objetivo de todos, sean del sector que sean, es que todos sus trabajadores vuelvan a su casa igual que han venido". Por ello, considera que "no hay que buscar culpables, sino soluciones" y ha avisado también de que "si pensamos que con echar la culpa a los empresarios se va a solucionar el problema, no va a ocurrir".

Por otra parte, Miguel Marzo espera que los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo PP-Vox en el Gobierno de Aragón incluya partidas económicas "para cosas que sean útiles para las empresas". En este sentido, reclama "medidas para que el mundo empresarial pueda seguir siendo competitivo y creando riqueza y no nos pongan constantemente piedras en el camino".

El presidente de la patronal aragonesa ha recordado su compromiso de desplazar periódicamente algunas de sus reuniones a distintos puntos del territorio aragonés, especialmente a las capitales de provincia, "porque CEOE Aragón es Zaragoza, Huesca y Teruel y queremos escuchar de primera mano las inquietudes y problemas de todo el empresariado oscense".

Por su parte, Fernando Luna ha agradecido a CEOE Aragón que haya trasladado la reunión de sus órganos de gobierno a Huesca y ha aprovechado para entregarle el decálogo de propuestas y reivindicaciones de todas las organizaciones sectoriales para que a su vez lo haga llegar a las Administraciones autonómica y estatal.

Entre sus principales preocupaciones está la falta de agua y de nieve para el futuro de la agricultura y el turismo, además de la mejora de las infraestructuras carreteras y la eliminación de la "burocracia abusiva". Asimismo, reclaman una política impositiva con una discriminación positiva hacia el medio rural para favorecer las inversiones en provincias como Huesca.

El presidente de los empresarios altoaragoneses también se ha referido a la lacra de los siniestros laborales asegurando que están trabajando en la formación y prevención de riesgos "porque son los factores clave para intentar evitar al máximo cualquier tipo de accidente, aunque hay que dejar claro también que algunas veces por mucha prevención o cualificación que tengas puede haber fallos por parte del empresario y el trabajador".