La investigación apunta a que el incendio de Murcia no se originó en la discoteca donde murieron las 13 víctimas

El principio de parsimonia establece que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. También se le conoce como la navaja de Ockham. Así, si un incendio que calcina dos discotecas se salda sin víctimas en una de ellas y deja 13 muertos en la otra, lo lógico es pensar que fue en esta última donde se originó el fuego. Pero no. La investigación apunta a que las llamas se iniciaron en Teatre y de ahí se extendieron a Fonda Milagros, y no al revés.

David se había quedado solo. Su amigo se fue a casa sobre las cinco de la mañana. Él decidió tomar la penúltima y bailar en la fiesta 'We are remember' que se celebraba en la discoteca Teatre de Murcia. Cuando asiste a una "sesión" le gusta grabar vídeos al DJ (pinchaba Toni Bafles). A las 5.58, su móvil grabó cómo las llamas se extendían por el techo del establecimiento y el momento en que un empleado intentaba apagarlas con un extintor. "No sé exactamente cómo se inició. Daba la impresión de que se había apagado, pero no. Corrió hacia la derecha".

Los clientes empezaron a gritar "fuera, fuera" y la discoteca fue desalojada en cuestión de minutos. "No pensé que iba a ser tan grave. Todavía se me ponen los pelos de punta...", afirma David. La primera llamada a la centralita del teléfono de emergencias 112 quedó registrada a las 6.01 de la mañana del domingo 1 de octubre. Una persona informó de que "alguien" había lanzado "algo" y se había iniciado un incendio en Teatre. La primera llamada para alertar de que había fuego en la Fonda Milagros entró a las 6.05.

El vídeo grabado por David y esos cuatro minutos de diferencia dibujan, para la policía, el posible recorrido que siguieron las llamas. Walter Hernández, que ha perdido a tres familiares en el suceso, abandonó el reservado que ocupaban en la primera planta, donde celebraban el cumpleaños de su primo Eric, y bajó las escaleras para pedir una copa en la barra de la Fonda. Mientras esperaba a que una camarera se la sirviera, vio humo procedente del conducto de ventilación y, a continuación,

Declaraciones ante la policía

Los investigadores de la policía han tomado más de una veintena de declaraciones. Han examinado vídeos de redes sociales y otros proporcionados por los propios testigos o familiares de las víctimas. Y han empezado a trabajar sobre el terreno: la inspección ocular comenzó el lunes con el uso de un dron para cartografiar la superficie afectada y el martes accedieron -pese al riesgo de derrumbe de la estructura- los especialistas de Policía Científica de Murcia y de la Comisaría General, desplazados desde Madrid.

Las pruebas periciales aún no han concluido. Esta semana se prevé que los agentes de la Científica de Madrid regresen a Murcia con más herramientas e instrumental para remover los escombros y continuar la inspección ocular, aunque, según ha podido saber este diario, las pesquisas realizadas hasta la fecha apuntan en una misma dirección. La principal hipótesis es que el fuego se originó en la discoteca Teatre presuntamente por una imprudencia y se expandió por el sistema de ventilación. Al parecer, se analiza con especial interés el espectáculo pirotécnico con el que se aderezaba la fiesta 'remember'.

La teoría es esa y, aunque haya indicios que la respalden, los investigadores buscan confirmarla mediante pruebas, conscientes del largo recorrido judicial que tendrá el caso. Las fuentes consultadas resaltaron que el escenario del suceso está tan deteriorado que se tardará en determinar con exactitud la causa. De hecho, ni los bomberos ni la Policía Científica han concluido sus respectivos informes.

Además, la investigación se ha desgajado en dos partes en previsión del futuro que tendrá el caso en la vía penal y en la civil. Un grupo se centra en las muertes, los 13 homicidios por imprudencia, mientras que el otro trabaja en la derivada económica del suceso.

Los representantes de las discotecas implicadas no se ponen de acuerdo sobre el origen. La abogada María Dolores Abellán, como portavoz del Grupo Teatre, sostuvo los primeros días que "todo apunta" a que el fuego "se inició en La Fonda".

En cambio, el abogado Francisco Adán, que se encarga de la defensa de la Fonda Milagros, hizo hincapié en que trabajan con la hipótesis de que comenzó en Teatre y aludió al uso de un cañón de fuego frío durante el espectáculo.