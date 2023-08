El PNV zanja que no hay vía para su apoyo a Feijóo y avisa que a la investidura de Sánchez le queda "mucho rodaje"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene posibilidad de ser investido presidente porque "no hay vía" para que los 'jeltzales' le respalden, pero ha advertido de que a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le queda "mucho rodaje". "No hemos empezado ni siquiera a hablar con él", ha asegurado.

En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Esteban, que este lunes por la tarde se reunirá con Felipe VI dentro de la ronda de contactos que el rey realiza de cara a proponer a un candidato para la investidura, ha considerado que estas reuniones del monarca son "un poco precipitadas".

"Verdaderamente no ha habido unas conversaciones mínimas para poder discutir y preparar la investidura. Por lo tanto, poca cosa se le puede decir en estos momentos, más allá de lo que él seguramente habrá deducido por los medios de comunicación", ha indicado.

A su juicio, para tener "un conocimiento más profundo de dónde se podría llegar, de cómo está la situación y si habría posibilidades reales de una investidura de alguien, quizá debería esperar y hacer otra nueva ronda".

"Es evidente que no tiene posibilidades de salir adelante la candidatura de Feijóo. Ahora bien, la otra candidatura, la de Sánchez, todavía necesita mucho rodaje para poder decir que está en una situación de ir adelante con la investidura, de manera que consiga los votos necesarios. Acabamos de estar hablando de la mesa, pero de la investidura todavía no se ha hablado y, por lo tanto, se necesita más tiempo", ha reiterado.

La negociación del PNV con Sánchez

Sobre lo que pueda negociar con Sánchez, el PNV espera a ver si les llama el secretario general del PSOE, que tiene que tomar la iniciativa, y les explica "qué es lo que quiere hacer a lo largo de la legislatura y cómo lo va a hacer".

Tras señalar que sí han hablado con el PP por teléfono, como "mínima cortesía", ha recordado que ya han dicho "pública y privadamente", para que no haya "duda y especulación", que no hay "camino" en conformar una mayoría para la que se necesite a Vox, al que no considera "un partido democrático".

Además, ha subrayado que los de Santiago Abascal han manifestado que son "orgullosos herederos del régimen franquista y dictatorial". "Nosotros con los fascistas, nada de nada. Ya dijimos que no vamos a tener nada que ver con ese partido, esa vía está cerrada. En el PP no lo pueden entender porque, con los votos del PNV, habría mayoría absoluta y casi casi el PNV sería el 'rey del mambo'. Pero es que hay unas líneas, unos principios, y los hemos dejado claros", ha aseverado.

"No puede ser una investidura flash"

Aitor Esteban cree que tampoco Sánchez tiene ahora mismo los apoyos necesarios para ser investido presidente, sino que hay una disposición a estudiar esa posible investidura. "Quizá esto necesite un tiempo de maduración. Eso no puede ser una investidura 'flash'", ha explicado.

En su opinión, hay que dar un tiempo para trabajar y podría haber unos meses sin nuevo Gobierno. "Ahora, si se quiere precipitar todo, entonces, hay que poner el reloj en marcha y eso supone que el rey propondrá inmediatamente un candidato y, a partir de ahí, se empiezan a contar los dos meses y la gente se tendrá que dar más prisa", ha manifestado. No obstante, ha apuntado que "meter prisa" no quiere decir que una investidura pueda ser "más exitosa" y considera que "no es lo mejor en estos momentos".

Posible repetición electoral

Esteban, que no descarta "en absoluto" una repetición electoral dentro de menos de seis meses, porque "es posible", ha dicho que son "muchos los partidos que tienen que entrar en juego y ponerse en un mínimo acuerdo". "Y hay partidos políticos que vienen de una trayectoria, incluso parlamentaria, muy beligerante con el Gobierno actual", ha incidido.

En todo caso, ha apuntado que la ciudadanía está "harta" de convocatorias electorales y quiere "una solución". "Pero no lo descartemos, porque la situación es endiabladamente complicada", ha insistido.

El portavoz del Grupo Vasco ha dicho que, "si se quiere precipitar todo", el rey propondrá "inmediatamente" un candidato y, a partir de ahí, comienzan a contarse dos meses. A su juicio, para que la investidura "salga bien", hace falta "un poco se reposo y de tiempo".

Aitor Esteban cree que esta debería ser una legislatura "de acuerdos mínimos, de lo básico, para avanzar en ello y seguir adelante". En cuanto a Cataluña, ha dicho que la situación catalana "debería haberse abordado, desde el primer momento, desde una perspectiva política y con medidas políticas, y no penales".

Preguntado por si cree que una posible amnistía a los impulsores del procés condenados puede ser una salida, ha dicho que no sabe si alguien lo va a plantear, y "ni siquiera si los más interesados y concernidos lo van a proponer".

En su opinión, ahora Pedro Sánchez debería pensar "más allá de la próxima curva del camino, con más distancia, y pensar a dónde se quiere llevar al país, si se quiere verdaderamente de la situación de tensión e ir construyendo de cara al futuro una sociedad sin tanta tensión".

"Lo que no puede pensar es 'cómo paso el siguiente apuro y la siguiente votación'. Pensar en la próxima curva solo, es que falta un poso de gobernante y de gobernabilidad. Hay que mirar un poco a futuro. Vamos a ver qué pasa, pero no va a ser fácil", ha concluido.