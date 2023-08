Cadena de protesta a la orilla del mar para salvar las playas: "Más del 60% de los arenales se están hundiendo"

Este sábado, en la semana más concurrida en las playas españolas no solo había turistas tomando el sol. En varios municipios de la costa mediterránea se han concentrado esta mañana vecinos y propietarios de segundas residencias, entre ellos aragoneses, formando en ellas cadenas humanas a lo largo de la orilla de las playas para pedir que se actúe en las zonas que llevan años perdiendo arena.

Oropesa, Moncofa y Almassora en Castellón; Cullera, Canet d'en Berenguer y Tavernes de la Valldigna en Valencia; Denia y La Abufereta en Alicante; Mazarrón y Cabo de Palos en Murcia y San Juan de los Terreros en Almería han sido algunas de las localidades en las que grupos de afectados por la regresión del litoral se han sumado a la movilización convocada a las 12.30 por Somos Mediterrania.

Esta plataforma ciudadana lleva dos años reclamando que el Gobierno central actúe en municipios que se están quedando con apenas una línea de playa y piden una nueva ley de Costas. La organización culpa a la construcción en el último siglo de presas y puertos y los efectos de las borrascas Gloria o Filomena de los últimos años, unidos al cambio climático, entre otros factores. Todo ello ha reducido de tamaño muchas playas, poniendo en peligro algunas viviendas de las que se encuentran en primera línea y critica la inacción del ministerio amparándose en la ley y en los proyectos sin ejecutar.

"Ha sido la mayor cadena humana realizada en las playas de toda España para decir '¡Basta ya! Las playas se protegen, no se destruyen", ha explicado la aragonesa Belén López, una de las portavoces de la organización convocante, cuya familia cuenta con una segunda vivienda en Oropesa. El mes pasado participó junto a otros dos miembros de la plataforma en la reunión con la dirección general de Costas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, que reconoció a la asociación como interlocutor y escuchó sus peticiones.

Entre las movilizaciones de este sábado, algunas como las de Canet d'en Berenguer se han prolongado durante casi un kilómetro y otra de ellas, en las playas del sur de la localidad alicantina de Gandía, ha permitido unir a través de los manifestantes Daimuz, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles.

"Defendemos nuestras playas y nuestro estilo de vida después de 35 años de abandono", ha denunciado la portavoz, en referencia al tiempo que lleva aprobada la ley de Costas, que critica no se está aplicando para regenerar el litoral. "Más del 60% de los arenales de nuestras playas se están hundiendo porque no les llega la arena que retienen los puertos y los embalses", ha apuntado. De ahí que desde la organización reivindique una "nueva forma de gestionar la costa con soluciones sostenibles", pero a las que se una también priorizar "los derechos legítimos de los ciudadanos, la protección del medio ambiente y de nuestro patrimonio territorial y no el abandono del mismo".

Protesta celebrada este sábado en varias localidades de la costa española para proteger las playas. H. A.

Esta tarde está prevista también a las 19.30 una concentración en el municipio de Oropesa, dentro de las que lleva desarrollando desde el mes de julio una de las organizaciones que forman la plataforma, la que lucha por regenerar la playa de Morro de Gos de la localidad castellonense.