Salou se convierte en la cuarta ciudad de España con más reservas este verano

Salou se postula como uno de los destinos estrella de este verano. Y no únicamente de los aragoneses -que solo tienen que recorrer 230 kilómetros para llegar a las playas tarraconenses- sino también de los viajeros del resto del país y del extranjero. Así, esta localidad de la Costa Dorada se sitúa como la cuarta ciudad con más reservas durante el periodo estival, solo por detrás de Madrid, Benidorm y Málaga.

El municipio catalán, denominado por muchos como ‘la playa de los aragoneses’, adelanta en interés a grandes urbes como Sevilla, Valencia, Barcelona, Granada, Cádiz, San Sebastián, Santiago de Compostela, Córdoba y Bilbao, tal y como indican los últimos datos de eBooking.com, una conocida plataforma de reservas. En el ranquin también están bien posicionadas otras localidades de la costa española como Peñíscola, Conil de la Frontera o Mojácar. "Para nosotros, ser la cuarta ciudad con más reservas, nos confirma que tenemos un destino de turismo familiar ya muy consolidado", explica Albert Canadell, director general de Grupo Blaumar.

A pesar de que Salou se sitúe como una de las localidades con más reservas de este verano, la realidad es que la mayoría de empresarios aseguran que "no está siendo un año de récord". "Este verano tenemos menos ocupación que el pasado. En 2022, se alquiló toda la primera semana de agosto y ahora me han quedado tres apartamentos libres", subraya Adolfo García, gerente de Different flat, que considera que Salou está en el ranquin de más reservas este verano porque hay "mucha oferta". Hace 12 años, cuando García empezó en el sector, en la provincia de Tarragona "estaban expidiendo la licencia 3.000 de VUT (vivienda de uso turístico) y ahora van por la 70.000".

"La mayoría de reservas se concentran en viernes y sábado y durante la semana tenemos muchos huecos"

"Hay infinidad de alojamientos por lo que hay muchas reservas. Eso no significa que esta campaña sea mejor que la anterior", defiende este empresario, que ahora gestiona 50 apartamentos. Desde la Federación de Asociaciones de Empresarios de Hostelería de Tarragona coinciden en que "la ocupación es algo inferior al año anterior" en Salou. En el Hostal Tahití también tienen la misma percepción. "Tenemos un 20% menos de clientes que el año pasado. La mayoría de reservas se concentran en viernes y sábado y durante la semana tenemos muchos huecos, algo que no nos pasa otras temporadas", dice la jefa de recepción, Cristina Rovira, que reconoce que "hay mucha oferta".

Salou. HA

Las razones que justifican el descenso de la ocupación, explica Andrea Pascual, gerente de Costa Daurada Apartamentos, "es el precio". "Son desorbitados y hay gente que, en vez gastarse una millonada en venir aquí, decide ir al extranjero", opina la empresaria. Un ejemplo, explica, "es ir a tomar un café". "El otro día me cobraron ocho euros por dos cafés", asegura. De la misma opinión es Adolfo García -con 12 años de experiencia en el sector de alquiler de apartamento-, que argumenta que "un menú del día que el año pasado costaba 28 euros ahora está por 38".

A pesar de todo, explican los empresarios, "no es una temporada mala, pero sí peor que la anterior". "El año pasado era poscovid: la gente tenía muchas ganas de salir, pero le daba miedo viajar al extranjero. Tuvimos una ocupación del 100%. Este 2023 es un año pasable, no malo, estamos al 80%", dice Pascual.

"No es una temporada mala, pero sí peor que la anterior"

"En mi caso -especifica García- voy a facturar lo mismo que otros años porque los precios son más caros, pero también me ha subido a mí la lavandería y otros gastos fijos".

El director del grupo Blaumar no ha percibido el descenso de clientes este verano. "Está siendo similar a la del año anterior en cuanto a ocupación se refiere, concentrándose mayormente las reservas en julio y agosto", resume.

El 5% de los turistas son aragoneses

El turismo nacional supone el 15%, una tercera parte aragoneses (sin contar las segundas residencias), según los datos de la Asociación. "El mercado aragonés es uno de los más representativos en Salou, tanto a nivel hotelero, apartamentistico, gastronómico…", reconoce Canadell. Por el hostal Tahití también es "habitual" hacer el 'check in' de turistas de Aragón. "Viene mucha gente de la Comunidad vecina, la mayoría son jóvenes, porque estamos situados cerca de la zona de fiesta", subraya Rovira.

Los viajeros de otros países también ocupan un lugar importante para la economía local. Solo en junio, Salou recibió a 68.000 turistas extranjeros llegados principalmente de Reino Unido (29.476), Irlanda (15.368), Francia (7.884) y Alemania (3.285). Este municipio tarraconense es el segundo destino de Cataluña más escogido por los viajeros de fuera del país, solo por detrás de Barcelona, tal y como indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).