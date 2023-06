La discoteca más emblemática de Salou 

Miles de jóvenes aragoneses desembarcan este fin de semana en Salou tras finalizar la Evau. Es el lugar escogido desde hace varias décadas para celebrar el fin de exámenes con amigos. En la mayoría de ocasiones, es la primera vez que los jóvenes salen de casa y viven una experiencia 'sin vigilancia' de familiares o docentes.

Las calles de esta localidad de las Costa Dorada esconden vivencias de varias generaciones de aragoneses y eso explica que sea conocida popularmente como 'la playa de Aragón'. Siempre con una oferta amplia de ocio nocturno, hay alguna discoteca que tienen más 50 años de historia, pero solo una mantiene el mismo nombre y gerencia desde los años 60: Flashback.

Está en pie desde el 18 de julio de 1969 y es una de las discotecas "míticas" que siempre está en el plan de viaje de los jóvenes aragoneses.

"Mi padre estudiaba Ingeniería Electrónica y trabajaba al mismo tiempo de camarero y relaciones públicas en la zona de la Costa Azul. Con los años, entró en una sociedad de una discoteca con varios amigos. Después pensó en abrir un camping en España. En ese momento eran los últimos coletazos del franquismo y la economía ya estaba activa. Cuando hizo las maletas y puso rumbo para la costa española, paró de casualidad en Salou y pensó finalmente que era mejor opción montar una discoteca", explica Hugo Battini, gerente actual e hijo del fundador de Flashback.

Flashback durante sus primeros años (nació en los años 60). Flashback

El mismo verano, explica, "muchos tuvieron la misma idea y montaron 15 discotecas nuevas". "De esas ahora no queda ninguna", dice. Los primeros años de Flashback, asegura, "fueron duros". "Poco a poco se fue consolidando", argumenta.

"A finales de los 90 llegaron muchos holandeses, que recuerdo que les encantaba la música tecno. A Salou le daba muchísima vida porque estaban más desarrollados a nivel cultural, al igual que los suecos y alemanes que venían", sostiene Battini, que recuerda que entonces no había "tanto intercambio cultural como ahora ya que tampoco había internet".

Ese turista, especifica, "desapareció y llegaron ciudadanos de otros países como Francia, Bélgica o Inglaterra". "El público que siempre ha permanecido es el maño", asegura el actual gerente, que cogió las riendas del negocio en 2006, cuando tenía 26 años.

La historia con los aragoneses "es desde el principio". "En los años 80 hubo un desarrollo inmobiliario importante y muchos de los constructores eran de Zaragoza por lo que se vendían segundas residencias en Aragón y en general. Hubo una vinculación enorme desde entonces", sostiene.

"Es fácil trabajar con la gente de Aragón porque es respetuosa. También ha cambiado su modo de viajar. Antes la mayoría venían todo el verano y ahora casi todos vienen una semana", reconoce el empresario, que nació en Tarragona, pero se crió en Salou.

Así es Flashback ahora. HA

El establecimiento lo han ido modificando con el paso de los años. "Ha ido creciendo, primero solo era la sala principal, luego se añadió el jardín, luego la terraza cubierta que es la segunda sala y después el restaurante", cuenta.

En cuanto al ya popular viaje de fin de curso de los aragoneses, Battini asegura que "funciona desde hace mucho tiempo en Salou". "De una forma masiva hace unos 20 años. Hace 15 años surgieron agencias y en la última década ha crecido más", reconoce. En Zaragoza, asegura, "ya está instaurado".

Y, ahora, "no solo viene gente de Zaragoza, también acuden de Navarra, de País Vasco, de Madrid". "Hay bastante movimiento a nivel nacional y se alarga durante varias semanas, no solo la de fin de curso. Además, ya no solo viene gente de selectividad, sino también jóvenes de 20 años. Hay muchas cosas para disfrutar: playas, PortAventura, ambiente nocturno,...", explica el gerente.