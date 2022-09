Aragoneses en Oropesa: "La playa ha quedado reducida a la mínima expresión"

El estado de las playas de Morro de Gos y Marina d'Or en Oropesa (Castellón) se analiza este jueves y viernes en el II Congreso por la Regeneración de las costas españolas, 'Cada grano de arena cuenta' organizadas por el Ayuntamiento de la citada localidad. Los vecinos y propietarios de segundas residencias, entre ellos aragoneses, llevan movilizándose los últimos años para pedir soluciones "definitivas" a la pérdida de arena que se produce con cada temporal.

En el encuentro que se celebra en Oropesa está previsto que se presente un estudio encargado por el Consistorio, que incluye ocho propuestas para regenerar las dos playas, según el documento elaborado por una consultora. La Plataforma Morro de Gos, impulsora de las movilizaciones vecinales en el municipio, interviene en una de las mesas en las que se escuchará a los residentes que se han ido movilizando, sobre todo, desde que en 2020 el temporal Gloria causó graves daños en la costa.

Competencia de Costas

A la espera de la valoración de los expertos de las distintas alternativas, desde la asociación, que cuenta con aragoneses propietarios de una segunda vivienda en sus filas, señalan que "el estudio debería de haberse hecho antes, aunque agradecemos al Ayuntamiento el esfuerzo económico que ha hecho para la realización del mismo sin ser su competencia". La competencia a la hora de tomar medidas en las playas corresponde a la dirección general de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El informe está previsto que se envíe a los citados organismos y al Servicio Provincial de Costas en Castellón.

La plataforma teme que con una lista tan larga de medidas puede ocurrir "que no se llegue a la más acertada", señala la aragonesa Belén Pérez, una de las fundadoras, que se ha desplazado al municipio para asistir a las jornadas. El documento, que se presentará oficialmente en el encuentro, ya puede consultarse porque el Ayuntamiento de Oropesa lo ha colgado en su Facebook para que pueda ser revisado por los interesados antes del congreso.

Protesta de la plataforma Morro de Gos en agosto. PM

De un primer análisis, la plataforma cree que las soluciones planteadas "benefician en nuestra opinión a Amplaries cuando precisamente Morro de Gos es la más perjudicada desde que Costas hiciera los espigones allí en 2016. También creemos que han afectado las obras de la desaladora y la reparación del emisario". Además, consideran que "cualquier actuación en el río Chinchilla perjudicaría enormemente a Morro de Gos".

"La playa ha quedado reducida a la mínima expresión y con escalones. El sábado cayó una tromba de agua y todavía está peor"

"Todas las soluciones pasan por el cierre de la Illeta solicitado por nuestra plataforma en varias ocasiones tanto a la demarcación de Castellón como a la Subdirección general sin obtener respuesta", ha recordado la portavoz aragonesa. En la organización hay varios zaragozanos como José Luis Gracia, que compró un apartamento junto a la playa de Morro de Gos en 2009. "Había una playa magnífica. La playa desde una punta a la otra, desde la Illeta hasta el río Chinchilla, que es el que linda con Marina d’Or, tiene unos 2.000 metros y en la mayor parte tenías un fondo de arena como mínimo de 40 metros", recuerda. Ahora, los paseos se reducen a una estrecha franja de arena y piedras. "La playa se ha reducido a la mínima expresión y con escalones. El sábado cayó una tromba de agua y todavía está peor", lamenta. No sabe qué solución puede ser la más adecuada, pero recuerda que "en todas las soluciones aparece cerrar la Illeta".

El problema se extiende a otros municipios de la costa. La plataforma ha sido el origen de otra más amplia, Somos Mediterrania, impulsada por Belén para agrupar a afectados de toda la costa. Este verano se ha manifestado en varias ocasiones pidiendo salvar las playas. Se han sumado organizaciones de numerosos municipios de Castellón y también de Murcia y Almería. En algunos puntos arrastran el problema desde hace décadas y llegan a temer que se pierdan las viviendas que se encuentran en primera línea, que pueden terminar expropiadas por el Estado si desaparece la playa, que pierdan valor o que afecte a uno de los motores económicos de la zona, el turismo.

"Los aportes de arena al final son un gasto que se pierde año tras año. Es mucho dinero que emplean y no es una solución definitiva"

De la experiencia de los últimos años, Belén destaca que la política del Ministerio, según el último reglamento de Costas aprobado en agosto, "es aportar arena y no invertir salvo en casos excepcionales", apunta Belén. "Los aportes de arena al final son un gasto que se pierde año tras año. Es mucho dinero que emplean y no es una solución definitiva", comenta sobre el trasvase de arena de unas zonas a otras. Espera que se consiga acelerar que se tomen decisiones porque vienen denunciando la pasividad de Costas. "Se hacen un montón de estudios, pero la mayoría de estos se quedan en el cajón", lamenta, y espera que no ocurra lo mismo con este.

"Creo que se está a tiempo de revertir la situación actual y tener una playa como la de 2009, pero deben remar todas las administraciones a favor", pide José Luis.