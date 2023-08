Vox apremia a Azcón a un pacto de Gobierno en Aragón: "De momento, no hay nada cerrado"

El portavoz adjunto de Vox en el parlamento aragonés, Santiago Morón, ha asegurado este martes que aún no ha habido una reunión oficial con el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, para alcanzar un pacto programático con el que formar Gobierno, por lo que le ha instado a dar "ese paso", ya que queda poco tiempo, hasta el 23 de agosto, para evitar la repetición electoral.

"Sobre blanco, todavía no hay nada escrito", ha asegurado Morón a pesar de que han pasado ya más de dos meses de las elecciones autonómicas y, en este tiempo, sólo ha habido una reunión entre Azcón y el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, y contactos "informarles" e intercambio de documentación.

En declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes tras la primera reunión de la Junta de Portavoces, Morón ha reiterado que Vox no renuncia a formar parte del próximo Gobierno aragonés para "garantizar" con su presencia el cambio en las políticas del cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán y que se cumplan los acuerdos programáticos con el PP.

"En estos momentos no tenemos nada cerrado", ha reiterado, aunque se ha mostrado optimista en que no habrá repetición de elecciones, porque sería "el peor de los escenarios", y en que el acuerdo se materialice, en primera instancia programático pero, ha advertido, su formación hará "valer" el peso de sus votantes, sin precisar si eso se traduce en los mismos puestos que sí ha conseguido el partido en otras comunidades, porque es "prematuro" y además no son "excesivamente pedigüeños".

No obstante, sí ha subrayado que en Aragón apuestan más por el modelo que se cerró en la Comunidad Valenciana, donde lograron una vicepresidencia con las competencias de Cultura y Deporte y dos consejerías, las de Justicia e Interior y Agricultura y Ganadería. "No se han establecido prioridades" y lo principal, ha subrayado, es el acuerdo programático.

"Como ese acuerdo programático todavía no se ha cerrado, evidentemente no podemos hablar de nada más", ha insistido Morón, y también en que no renuncian a entrar en el Gobierno porque es lo que exigen los votantes, teniendo en cuenta que la suma de los 28 diputados del PP y los 7 de Vox superan en uno la mayoría absoluta y daría como resultado un Ejecutivo "estable", aunque no se cierran a la entrada en segundos niveles del PAR.

Morón no ha detallado qué puntos separan al PP y a su partido y ha incidido en que es una cuestión que deben aclarar los populares porque su formación sigue "con la mano tendida", sin marcar "líneas rojas", a la espera de que el partido de Azcón, como ganador de las elecciones, dé ese paso y les emplace a esa reunión.

En todo caso, ha reiterado que queda poco tiempo para la fecha límite de la investidura, que debe plantear Azcón cuando crea que tiene los apoyos necesarios para que salga adelante, y no se ha aventurado a decir una fecha posible, tiendo en cuenta que esta semana es ya "imposible" y para la próxima, los plazos "se van ajustando".

"Tampoco nos gustaría que fuera el último día, corriendo y deprisa", sino "con tiempo suficiente como para tener a mitad de mes" un Gobierno, ha apuntado más como deseo que como realidad.

Además, preguntado por si las relaciones entre el PP y Vox en el ámbito nacional y en Murcia dificultan el acuerdo en la Comunidad, ha hecho hincapié en que lo que les preocupa es la situación de Aragón y que no sea "moneda de cambio" de ninguna política o partido, como ya manifestó ayer el vicesecretario de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé. "Desconozco qué posibles situaciones puedan estar dificultando llegar a este acuerdo", ha remachado.

En cuanto a la independencia en la acción de Vox Aragón, Morón ha señalado que como el resto de formaciones mantienen una "coherencia" y "coordinación" con su dirección nacional y ha asegurado que "no le consta" que su partido plantee los pactos en Aragón y Murcia de forma conjunta.