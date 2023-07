Javier Lambán: "Necesitamos gobiernos sensatos y sólidos y no veo que en Aragón se vaya a lograr"

¿Se va con la espina clavada de no haber logrado esa tercera legislatura que, por ejemplo, sí tuvo Marcelino Iglesias?Dos legislaturas son un plazo suficiente para desarrollar un proyecto político. Lo esencial que tenía que hacer lo he hecho, aunque en una tercera legislatura hubiera tenido la oportunidad de rematar proyectos.

El PP le acusa de disparar la deuda, imponer un infierno fiscal, perder la candidatura olímpica o ser incapaz de atraer una fábrica de baterías.Cuando se habla de las intentonas de la fábrica de baterías, respondo rápidamente que para optar a inversiones hay que trabajar y abrir la posibilidad de que esas inversiones vengan. En el caso de Volkswagen, todavía no tengo una explicación de por qué no acabó recalando en Aragón. En el de Tata, puedo decir que la opción aragonesa durante mucho tiempo estuvo muy por delante de la inglesa. Aragón hizo todo lo que se le requirió y quien debería responder es el Gobierno de España.

¿El carpetazo a la unión de estaciones se debe a las malas relaciones con el PSOE de Huesca?En absoluto, en absoluto.

Es muy rotundo.Lo he dicho muchas veces. Aposté a fondo por la unión porque creía y sigo creyendo que era un magnífico proyecto para desarrollar el Pirineo y hacerlo competitivo, una inversión fundamental. Y no se llevó a cabo porque hubo un cambio de opinión en las instituciones del Pirineo que lo debían gestionar. Si esas inversiones hubiera sido posible hacerlas legalmente desde el Gobierno de Aragón, estarían en marcha.

¿Cómo ve los movimientos de Azcón para ser presidente?Empiezo a estar muy preocupado porque no veo que la estabilidad se vaya a producir en los términos de los años pasados. Y nosotros hemos tenido que atravesar por dificultades muy importantes. Casi se nos ha olvidado ya, pero el Gobierno tuvo que lidiar con una pandemia y con las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero es que el Gobierno que va a venir no va a estar ajeno a las dificultades: afrontar una desaceleración económica y, por decisión de la UE, volver a la regla de gasto y a la contención espartana de la deuda. Y el país necesita gobiernos sensatos, sólidos y estables instalados en la centralidad, y eso lo digo con toda sinceridad, no veo claro que en Aragón se vaya a lograr.

¿Qué papel jugará el PSOE?Va a estar en la oposición, que es donde lo han situado los ciudadanos. Evidentemente, no va a apoyar una investidura de Azcón, pero va a estar con la mano tendida y en disposición total a alcanzar acuerdos. El PP no va a tener frente a sí un PSOE echado al monte, pero va a tener una oposición contundente, defensora de los servicios públicos y del modelo de crecimiento, defensora del Estatuto y de que Aragón tenga voz propia en España.

Aragón ha sido pionera en derechos con sus leyes ‘trans’, de igualdad y de memoria democrática. ¿Cree que las derogará el PP si gobierna con Vox?La ley ‘trans’ fue pionera en España y se aprobó por unanimidad. Esto a veces se olvida, pero esto es así. Vox no es precisamente un motor de avances sociales, pero hay asuntos en los que no veo al PP derogando leyes ni rectificando a fondo políticas, como el combate contra la violencia machista y el cambio climático. En lo sustancial no va a haber grandes cambios, pero desde luego si Vox entra en un gobierno muchas de esas cuestiones y derechos van a estar en cuestión y no sé lo que el PP va a hacer al final de todo ello.

Hablando de extremos, ¿se puede gobernar con Podemos y no con Vox?No sé en qué acabará lo de Vox, pero ustedes han visto cuál ha sido la trayectoria de Podemos en esta Comunidad. Estoy muy orgulloso de mi Gobierno, de todos y cada uno de los consejeros. Y la gestión y la manera de hacer política de Maru Díaz [exlíder de Podemos y consejera de Ciencia y Universidad] no se ha separado un ápice de lo razonable, de la centralidad y de lo que significaba el espíritu de este Gobierno.

Han sido muy críticos con Teruel Existe, pero tras las elecciones llegaron a ofrecerle la presidencia de la DPT. ¿Cómo va la relación de amor odio?No es una relación de amor odio. Siempre he apostado por el bipartidismo, creo que la gobernabilidad estable de un país proviene de dos partidos fuertes. No me gustan los partidos que plantean opciones exclusivamente territoriales y mucho menos los que, además, plantean la escisión de España. Y Teruel Existe nace como réplica, considera que si los vascos y los catalanes, en las negociaciones ante gobiernos débiles de Madrid, se las llevan crudas, por decirlo con una expresión coloquial, por qué no lo iban a hacer ellos.

¿Y ha funcionado?Con el máximo respeto a Teruel Existe, su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado no le ha reportado a Teruel absolutamente nada. Pensé que, a tenor de quiénes son sus votantes, tendría siempre una inclinación clarísima hacia posiciones progresistas, pero ha antepuesto ante todo la posibilidad de acabar con el PSOE-Teruel. Ha sido tan errática e incoherente su política que se ha desvelado su verdadera faz y ha hecho que los turolenses, sobre todo como consecuencia del pacto con el PP, hayan retirado sustancialmente el apoyo.