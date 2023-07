Javier Lambán: "Ni PP ni PSOE deben dejar que la radicalidad determine la gobernabilidad de España"

¿Le preocupan los resultados de estas elecciones generales? No quiero intervenir en este debate. Todo el mundo sabe lo que pienso. Jamás deberíamos, ni el PP ni el PSOE, dejar que fuerzas que están en la radicalidad ideológica, que atentan contra derechos y la unidad de España y con pasados deleznables desde el punto de vista moral, fueran determinantes para la gobernabilidad de España. Lo que ocurre es que la política española está tan contaminada de sectarismo, polarización y frentismo que por desgracia no cabe adivinar otra posibilidad que Feijóo lo intente [la investidura], aunque me da la impresión de que lo va a tener muy complicado y que Sánchez lo haga por su parte.

Apelando a esa voluntad de entendimiento entre PP y PSOE. ¿Se podría haber pactado la Presidencia de las Cortes?

Hemos estado en los últimos años sometidos a una influencia desmesurada de los extremos del arco político por la falta de capacidad de entendimiento de las fuerzas centrales del sistema, PP y PSOE. Los pactos se tendrían que haber producido con bastante más naturalidad por simple interpretación del espíritu constitucional.



Pero no ha sido así.

Como consecuencia del sectarismo y polarización de la sociedad española, algo que sería razonable acaba revelándose prácticamente imposible. Así estamos y así me temo que vamos a seguir estando durante bastante tiempo.



¿Cómo calificaría sus relaciones con Pedro Sánchez?

Desde el punto de vista personal, no es obligatorio que existan afectos entre los responsables políticos. Y desde el punto de vista político e institucional, he tratado siempre de tener la mejor relación posible.



Pero los afectos ayudan.

De las cuestiones personales, ni siquiera merece la pena hacer ningún comentario. Estos asuntos son para El Hormiguero y programas de esa naturaleza a los que no iré nunca. (Risas).



¿Le ha penalizado esa distancia con el Gobierno central?

No ha habido ningún tipo de distancia política e institucional. Lo digo sinceramente. He defendido muchas veces que Aragón, en los años del Gobierno de Sánchez, ha sido sustancialmente bien tratado en los presupuestos, mejor comparativamente que en la etapa de Rajoy. Desde luego.



La vida política ha cambiado. Se acordará del pacto que buscó con Cs y casi ha desaparecido como partido; Pablo Echenique acaba de dejar la vida política.

(Interrumpe). Más que dejar la vida política, la vida política lo ha dejado a él.

Ha gobernado con un PAR que ya no existe o es otra cosa, Teruel Existe apareció y desapareció. ¿Estamos alumbrando una nueva etapa política?

Es obvio que los cambios han sido muy importantes y no precisamente para bien. Ha sido una pésima noticia para la democracia la desaparición de Cs. Venía como caído del cielo para dar mayorías moderadas de gobierno y no hay ningún partido que lo pueda garantizar. Por cierto, nunca tendré palabras suficientes de elogio y agradecimiento para Daniel Pérez por su responsabilidad y compromiso. Y en cuanto al PAR, hay que ver qué pasa con Alberto Izquierdo, cuyo futuro no se adivina nada fácil. Era una fuerza fundamental para la moderación de la Comunidad que gentes del propio PAR, en connivencia con el PP, se han empeñado en dinamitar. Me parece obsceno, amoral y constituye uno de los episodios más vergonzosos de mi vida política.