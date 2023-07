Javier Lambán: "Mi sucesor debe ser el que quiera el PSOE-Aragón, no Madrid"

Ha rebajado la euforia de los resultados del 23-J de Pilar Alegría. ¿No es disonante con la sensación del PSOE a nivel nacional?

No, he reproducido datos objetivos, respondiendo a lecturas interesadas que se hicieron la noche electoral, que trataban de poner en cuestión los resultados de las autonómicas. Me limité a decir que el PSOE ha tenido un excelente resultado en España, infinitamente mejor del que pronosticaban las encuestas. Ha sido indiscutiblemente un éxito de Sánchez y a continuación decía que en Aragón no teníamos ningún motivo para estar satisfechos porque hemos perdido clamorosamente las elecciones. Si en toda España hubiera ocurrido lo mismo que en Aragón, hoy Feijóo sería presidente de España.



Si Ferraz hubiera respetado las listas de Aragón ¿el resultado hubiera sido distinto?

No tengo ni idea, pero lo razonable es que las hubieran respetado.



En el mitin de Sánchez no le invitaron a hablar. ¿Anticipa una guerra fratricida por su sucesión?

En absoluto. Dije desde el principio que la campaña autonómica era una cosa mía y dije que la campaña de las generales era cosa de Ferraz y estaría a lo que se me dijera. Y a todo lo que se me ha dicho, he estado de mil amores. En el mitin de Sánchez en Huesca no figuré en el cartel de oradores y lo asumí con normalidad.