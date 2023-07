Estas serían las fechas de la repetición de las elecciones generales en España

Las elecciones generales de 2023 dejan a España sumida en la incertidumbre política. El resultado del 23-J ha dado como ganador al PP por número de votos y de escaños (136), pero el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo no ha obtenido un resultado claro para formar Gobierno. La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados es de 176 escaños y la suma de PP y Vox (33 diputados) solo alcanzaría 169. Por otra parte el PSOE de Pedro Sánchez con sus 122 diputados necesitará de toda la capacidad negociadora de su líder para articular una mayoría alternativa que le ofrezca opciones de gobierno. Con esta situación medios nacionales e internacionales como el 'Financial Times' aseguran que España se encuentra en el limbo y se abre un periodo de negociaciones para forjar alianzas. Si las cuentas no salen, los españoles nos veríamos abocados a unas nuevas elecciones (las sextas en ocho años) con una repetición electoral como la que ya ocurrió en 2019. ¿Pero cuándo?

Cuándo tendrían lugar las elecciones en España

Según estipula la Constitución Española, en el caso en el que transcurra un plazo de dos meses, desde la primera votación de investidura, y ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el rey Felipe VI disolverá ambas Cámaras y convocaría nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. En este caso, se deberían celebrar elecciones a los 47 días, lo que implicaría que hubiera elecciones en Navidad o como muy tarde en enero de 2024. Esta situación ya se dio en las elecciones generales de 2019 que se celebraron el 28 de abril y se repitieron siete meses después, el 10 de noviembre.

Estos son los plazos a partir de ahora

El 17 de agosto se constituirán las dos cámaras, el Congreso y el Senado y se elegirá a los miembros de la Mesa. Ese día se informará al rey Felipe VI que previsiblemente convoque a los representantes de todos los partidos políticos en la semana del 21 de agosto para hallar un candidato a la investidura. Cinco días después acaba el plazo para formar grupos parlamentarios y será a final de agosto o principios de septiembre cuando, como muy pronto, tendría lugar el debate de investidura. Si hay acuerdo entre las fuerzas políticas será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso con mayoría absoluta en una primera votación (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, por mayoría simple.

La fecha de la votación de investidura es clave para una repetición electoral ya que las Cortes se disolverán al cumplirse dos de esta votación y se celebrarán elecciones 47 días después. Eso hace de finales de diciembre o, si se extiende mucho el proceso, principios de enero la fecha más probable para una repetición electoral.

Composición del Congreso según los resultados de las elecciones 2023

El reparto de escaños va así: