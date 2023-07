Continúa el juicio por el crimen de Manuel Giménez Abad en la Audiencia Nacional

Tercera jornada del juicio por el asesinato en Zaragoza a Manuel Giménez Abad en la Audiencia Nacional. El proceso contra el último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y la también etarra Miren Itxaso Zaldua continúa tras la jornada de este martes, que se vio marcada por la declaración de Borja Giménez, hijo del político aragonés que le acompañaba por la calle en el momento de sus asesinato.

"Una persona llegó por detrás y disparó dos veces. Mi padre cayó al suelo y le remató con un tercer disparo en la cabeza. Luego me miró a la cara, yo iba pegado al edificio; mi padre iba por la acera pegado a la calzada. Y cuando le disparó y remató, me miró a mi y cuando se iba me siguió mirando", relató ante el tribunal Borja Giménez Larraz, que tenía 17 años cuando mataron a su padre.

El hijo menor del entonces presidente del PP-Aragón confirmó, tal y como hizo en una rueda de identificación fotográfica en 2014, que le reconoció “perfectamente” a Carrera Sarobe gracias a características marcadas del sospechoso, como “su mirada y su mandíbula”.

La jornada de este martes se vio marcada por a asistencia a la vista tanto de familiares de Giménez Abad como del presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, quien señaló a las puertas de la Audiencia Nacional que tras 22 años por fin se celebra el juicio "para que los asesinos de Manuel Giménez Abad puedan estar donde les corresponde, que es en la cárcel".