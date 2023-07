Borja Giménez, sobre ‘Ata’: “Le reconocí perfectamente por su mirada y su mandíbula”

Borja Giménez Larraz no tiene dudas de que Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, es el terrorista que mató a su padre en 2001 en Zaragoza. Así lo ha ratificado este martes en la Audiencia Nacional, que juzga al que llegara a ser líder de ETA y a Miren Itxaso Zaldua, ‘Sahatsa’, como autores del ataque, por el que se enfrentan a una pena de 30 años de cárcel. El hijo menor del entonces presidente del PP-Aragón ha confirmado, tal y como hizo en una rueda de identificación en París en 2014, que le reconoció “perfectamente” gracias a características marcadas del sospechoso, como “su mirada y su mandíbula”.

Su declaración, como la del resto de testigos presenciales de los hechos que esta semana están pasando por la Audiencia Nacional, es clave para determinar la participación de ambos terroristas, que la Policía sitúa como miembros del comando Basajaun, al que se atribuye el asesinato. Ante la presencia de ‘Ata’ y ‘Sahatsa’, Borja Giménez ha relatado cómo aquel 6 de mayo de 2001, cuando él tan solo tenía 17 años, se dirigía con su padre a La Romareda a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza.

“Salimos a las 18.25 para llegar a tiempo, cogimos el camino que solíamos coger, y a los cinco minutos, una persona apareció por detrás y disparó a mi padre”, ha relatado ante ante el tribunal, presidido por el magistrado Francisco Vieira. “Cayó al suelo -ha continuado-, y este señor le remató con un tercer disparo en la cabeza, luego me miró a la cara. Cuando se iba, me seguía mirando”.

"Este señor le remató con un tercer disparo en la cabeza, luego me miró a la cara"

Ante las preguntas de la fiscal Ángela Gómez Rodulfo, de la acusación particular de la familia de la víctima, que lleva Carmen Ladrón de Guevara, y de los abogados de la defensa, Giménez Larraz que tras lo ocurrido, los investigadores le enseñaron “bastantes fotos” pero no fue “capaz” de identificar en ellas al autor de los disparos. Según han explicados en otro momento de la vista varios agentes, en esa época ninguno de los dos terroristas estaba fichado, por lo que no había referencias ni imágenes suyas.

Así fue hasta que en 2014, la Guardia Civil vuelve a ponerse en contacto con él. Unos años antes había sido detenido ‘Ata’, lo que permitió, junto con numerosas pruebas incautadas en otros arrestos, vincularle con el asesinato de Giménez Abad. Es entonces cuando le muestran nuevas fotografías entre las que señala al acusado. “Sí, ahí reconozco a la persona que disparó contra mi padre”, le ha dicho hoy a la fiscal.

“Le reconocí perfectamente, me quedaron plasmados unos rasgos característicos, su mirada y su mandíbula”, ha detallado. Y ha dejado claro, ante las preguntas de los abogados de la defensa, que en dicho reconocimiento no se vio influido por informaciones de prensa o similares. “No llevaba ninguna idea preconcebida”, ha subrayado.