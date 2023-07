La Policía señala que Ata y Zaldúa integraban el comando de ETA que mató a Giménez Abad

El primer día del juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato en 2001 del presidente del PP-Aragón, Manuel Giménez Abad, ha servido a la Policía para probar que, Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, y Miren Itxaso Zaldua, ‘Sahatsa’, integraban el comando que ejecutó el ataque. Gracias a la documentación incautada a los largo de los años a la banda terrorista ETA y las pruebas periciales, los agentes han concluido que los dos llegaron a "coordinar" el grupo. Los acusados, por contra, han asegurado que no se encontraban ese día en Zaragoza: él ha relatado que acudió a una fiesta popular en el País Vasco y ella, a una sesión de cine con las amigas. Mañana será el turno de los testigos presenciales de uno y otro lado.

Veintidós años después de que dos etarras mataran de tres disparos en la cabeza por la espalda a Giménez Abad cuando se dirigía a un partido de fútbol en La Romareda acompañado de su hijo Borja, menor de edad entonces, la Audiencia Nacional juzga esta semana en Madrid a los dos principales sospechosos. Y los dos, que se enfrentan a 30 años de prisión, han rechazado las acusaciones.

Mikel Carrera ha reconocido ser parte del comando Basajaun, al que se le atribuye el asesinato, pero ha negado cualquier relación con los hechos ocurridos el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza. ‘Ata’, que para el juicio ha sido entregado por Francia, donde cumple cadena perpetua por otros delitos, ha asegurado que aquel día se fue con unos amigos a la fiesta Herri Urratz, que cada año se celebra en el País Vasco francés. De su posible cómplice, Miren Itxaso, ha mantenido ante el tribunal, presidido por el magistrado Francisco Vieira, que no la conoció hasta años después del ataque, "brevemente" en 2004, durante su etapa de clandestinidad en Francia.

Por su parte, Miren Itxaso, que ha limitado su participación en ETA a labores logísticas en el sur de Francia, ha defendido que el día del asesinato de Giménez Abad fue al cine con unos amigos en la localidad de Usurbil. "Recuerdo haber oído en la radio del coche la noticia y que había un niño. Esa acción en particular me pareció dura", ha declarado. Dice no haber formado parte de ningún comando.

Por contra, y a la espera de las declaraciones de los testigos, que serán claves en este juicio para el reconocimiento de los acusados como autores materiales de los hechos, los agentes que han declarado hoy han centrado su exposición en demostrar que el que fuera último jefe militar de ETA, ‘Ata’, y ‘Sahatsa’ estaban al frente del comando Basajaun.

Ante las preguntas de la fiscal Ángela Gómez Rodulfo, de la acusación particular de la familia de la víctima, que lleva Carmen Ladrón de Guevara, y de los abogados de la defensa, ambos han relatado cómo fue clave la detención de Ibon Fernández Iradi, alias ‘Susper’, y de otros líderes etarras. Los registros permitieron analizar documentación interna de la banda en la que se explicitaba que los responsables del comando Basajaun eran Mikel Carrera y Miren Itxaso. En concreto, que este grupo se habría creado en el año 2000 y que, ya en 2002, ambos eran sus “coordinadores”, un cargo “imposible” de alcanzar sin tener “experiencia previa” en atentados, según uno de los agentes.

Además, parte de la jornada se ha centrado en vincular una carta de Miren Itxaso que según los agentes apuntaba a la preparación del atentado. La acusada ha reconocido que fue escrita por ella, pero ha defendido que en realidad el texto aludía a la búsqueda de refugio en su localidad, Hernani, para un huido de la banda. Por contra, la Policía considera que era una comunicación con la dirección de ETA para ofrecerles una “oportunidad” de hacer algo “importante”. Es decir, "un atentado".