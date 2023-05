Fad Juventud pide a los progenitores "no demonizar" la tecnología y "acompañar" a los adolescentes en el consumo digital

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad Juventud) ha pedido a los progenitores "no demonizar" la tecnología y "acompañar" a los adolescentes en el consumo digital a través de la campaña de sensibilización social 'Abre la puerta de su mundo digital', presentada este jueves 18 de mayo en su sede de Madrid.

En concreto, la campaña tiene como objetivo sensibilizar a los padres y a las madres sobre la importancia de acompañar e involucrarse en el consumo de ocio digital que realizan los menores, ya que casi nueve de cada diez adolescentes de entre 15 y 29 años dispone de un 'smartphone' y cuatro de cada cinco pasan una media de siete horas diarias delante de una pantalla, según se desprende del estudio 'Consumir, crear, jugar' realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en 2022.

En este sentido, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha señalado en rueda de prensa que es "fundamental" conocer cómo se relacionan los adolescentes, cómo se informan, que contenidos consumen y en quién se apoyan ante situaciones de "riesgo". "Los adolescentes nos ven como enemigos en este terreno", ha asegurado.

Así, ha indicado que el 85,2% de personas adultas está de acuerdo con que los padres y madres se sienten desbordados por los problemas con sus hijos y que, el principal motivo de conflicto en las familias con adolescentes, es el uso de tecnología, Internet y redes sociales en un 47,7% de los casos.

Ante esta situación, Martín ha afirmado que "el conocimiento prevendrá el riesgo" y que para ello, es "necesario dotar de herramientas" a los padres para que "entiendan el mundo digital" y sepan "gestionarlo en las dinámicas de las familias".

"Si la manera de acercarse es sin entenderlo y prohibiendo, posiblemente se produzca un rechazo, sin embargo, desde el interés, se facilita mucho el acercamiento", ha afirmado.

Por otro lado, ha aclarado que "no existe el nativo digital" si no que, los jóvenes, tienen "más facilidades para entenderlo". Aun así, ha explicado que este concepto "no quiere decir que tengan pensamiento crítico para conocer los contenidos y saber si son adecuados o no" y que por ello, necesitan el "apoyo" de los progenitores.

Cada puerta, una forma de ocio digital

La campaña 'Abre la puerta de su mundo digital' -desarrollada por la boutique creativa PINK- esta basada en un concepto "creativo" a través de una metáfora visual donde una madre busca a su hijo adolescente mientras que abre diferentes puertas compuestas por formas de ocio digital como las redes sociales, apuestas, porno, música, series y películas online o videojuegos, entre otros.

"Cada puerta son posibilidades que viven nuestros hijos; por eso, o nos quedamos fuera o entramos en su mundo para no estigmatizarlo. Hay que llamar a la puerta antes de entrar, depende de ti que esté abierta o cerrada", ha asegurado el CEO y máximo responsable creativo de PINK, Germán Silva.

En este sentido, la iniciativa invita a padres y madres a explorar, conocer y entender cada una de las formas de ocio digital de sus hijos e hijas para que así puedan realizar un acompañamiento adecuado según sus gustos y preferencias de ocio digital.

"Sensibilizar a padres y madres sobre la importancia de que se involucren en el consumo de ocio digital de sus hijos, y hacerlo desde una óptica constructiva y a la vez incisiva y audaz, no ha sido fácil. Para ello, a partir de una metáfora visual como son las puertas cerradas, hemos tratado de crear una poderosa campaña que, lejos de estigmatizar el universo digital de los adolescentes, fomenta su comprensión", ha explicado Silva.

En concreto, la campaña estará activa a lo largo de todo el año 2023 y primer trimestre de 2024 y consta de tres 'spots' publicitarios para TV; una pieza audiovisual para digital; tres cuñas de radio; displays para digital y gráfica para prensa y publicidad exterior. Además, la Fundación ha puesto en disposición de los progenitores recursos y recomendaciones generales y específicas para poder acompañar en su ocio digital a los adolescentes.