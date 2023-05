Elecciones 28-M: A los jóvenes les da "vértigo" emanciparse antes de los 30

Hablar de vivienda o de un hogar es algo recurrente en elecciones. Lo mismo sucede con los jóvenes como colectivo. Son temas que están relacionados y sobre los que se vertebran algunas de las principales propuestas de los partidos, tal y como se está viendo en la campaña del 28-M. Los candidatos hacen guiños en sus programas a quienes aspiran a independizarse. Y a estos les gustaría escuchar soluciones que les permitan dejar de sentir el "vértigo" que ahora les produce plantearse dejar el nido familiar antes de los 30. No quieren retrasar su emancipación, pero confiesan que la situación actual les obliga a hacerlo

Las cifras son demoledoras. Según un estudio del Consejo de la Juventud de España, solo un 15% de los ciudadanos de entre 18 y 30 años se independiza de sus padres en Aragón, cifra que hace cinco años era del 22%. A pesar de las incesantes promesas y propuestas, los jóvenes se sienten "ninguneados".

"La vivienda es el buque insignia que utiliza la mayoría de las agrupaciones políticas para enganchar a los jóvenes, ya sea con promesas electorales o medidas que, al final, son poco eficaces", asegura Guillermo Carreras, presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza. En este sentido, consideran que el tema de la vivienda no debe separarse del empleo, sino relacionarse. "Desde siempre, se ve con buenos ojos que a los jóvenes se les den ayudas públicas para el acceso al empleo, pero siempre con la perspectiva de que en cualquier momento puedan dejar de ser dependientes de esas ayudas", afirma Carreras. Además, critican que ahora, en tiempos de campaña, "todos los partidos tienen solución para el problema de la vivienda, incluso los que gobiernan actualmente". "¿Por qué no lo han hecho en estos cuatro años?", se pregunta. Por este motivo, los jóvenes consideran "puro humo" las promesas de los partidos.

Más oferta. Tanto jóvenes como profesionales del sector piden una mayor oferta de vivienda pública y de alquiler, escasa desde hace años en la Comunidad.

Avales del Gobierno

De hecho, uno de los primeros anuncios de la campaña fue que el Gobierno se haría cargo del 20% del aval de los jóvenes. "Se valora positivamente, pero eso el joven que no trabaja o tiene un trabajo precario no lo puede llevar con su sueldo", opina Carreras. Así pues, desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza reclaman "más vivienda social para alquilar", como los 507 pisos que se proyectan en los ‘cacahuetes’ de la Expo; "un alquiler público" y, en definitiva, más ayudas destinadas al alquiler, pues los jóvenes ya no piensan en comprarse una casa y optan más por el arrendamiento, también complicado por los precios y los trabajos "precarios" de los jóvenes. "El problema de base no es la vivienda", asegura el presidente del consejo.

Emancipación cada vez más complicada. Según el Consejo de la Juventud, solo un 15% de los jóvenes se independizan en Aragón, un 7% menos que hace cinco años.

Carreras rememora cuando, con la creación de la Ley de Juventud, la edad para ser considerado joven aumentó de los 30 hasta los 35 años. "Eso sería por algo. Será porque ahora mismo hay mucha gente de 33 años que sigue en casa de sus padres", precisa. Asimismo, critica la tardanza en la llegada del Bono de Alquiler Joven en Aragón, "ya que solo se han pagado la mitad de las solicitudes". "Se junta la falta de promesas con la lentitud de la actual legislatura. Los jóvenes ya no compramos ese humo", añade Carreras. Asimismo, asegura que el Consejo de la Juventud de Zaragoza se ha reunido con todos los partidos y sus candidatos de cara a las elecciones del 28-M. "Participamos en todo, pero no sentimos que seamos escuchados. Nos regalan caramelos pero luego se olvidan de nosotros", sentencia.

Ayudas para el alquiler y el empleo. Dado que los jóvenes ahora optan más por el arrendamiento, piden subvenciones para el alquiler y también para el empleo.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena, opina que antes, "los jóvenes entraban en una empresa y se jubilaban allí". "Ahora trabajan en otras ciudades y no se está en una ciudad de forma fija", detalla. Además, explica que, un menor de 35 años "no ha podido ahorrar el 30% que se necesita para comprar una vivienda". En este sentido, valora positivamente la medida de hacerse cargo del aval del 20%, pero, aún así, "siempre estaría ese 10% más de impuestos".

El precio de la vivienda. Un alquiler medio en Aragón oscilaría entre los 500 y 700 euros, una cantidad muy alta para los "bajos" sueldos. El precio medio en abril fue de 8,91 €/m2.

Recuerda que "con las nóminas que tienen ahora, más bajas que otros años" es muy complicado hacer frente al precio de alquilar cualquier vivienda. "Un alquiler medio puede oscilar entre 500 y 700 euros mensuales. Si cobran poco, no salen las cuentas", especifica. Por ello, reclama que la Administración "debería bonificar alquileres de jóvenes que no alcanzaran el salario mínimo". Baena apuesta por impulsar políticas de vivienda pública, de alquiler asequible, y más opciones de arrendamiento en el mercado. Para ello, habría que "proteger jurídicamente a los propietarios".