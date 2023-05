Cómo tramitar una excusa para no formar parte de una mesa electoral

Si ya has recibido la notificación certificada de que formas parte de una mesa electoral, bien sea como presidente, vocal o suplente, debes saber que es obligatorio acudir el día de las elecciones -28 de mayo- al colegio electoral al que perteneces, a las 08.00, para desempeñar una serie de funciones. También debes conocer que, en el caso de no poder asistir por causa justificada, tienes siete días para presentar las correspondientes alegaciones. Sin embargo, alegar algún impedimento no significa que automáticamente quedes exento de acudir a la mesa. La Junta Electoral de Zona tiene la capacidad de aceptarlas o rechazarlas. En caso negativo, esta decisión ha de ir acompañada de una justificación por parte del organismo.

Cómo y dónde presentar las excusas para no ser miembro de una mesa electoral

Realizar este trámite puede hacerse de manera presencial u online. Si se elige la primera opción, los pasos que se deben seguir son los siguientes:

Acudir a la delegación de Junta Electoral Central (JEC) que corresponda según la zona de residencia. El listado completo de las sucursales repartidas por España se puede consultar en este enlace.

(JEC) que corresponda según la zona de residencia. El en este enlace. A dicha dirección hay que acudir con una fotocopia del DNI y el nombramiento para la mesa electoral .

. Habrá que aportar un documento redactado o impreso en el que justifiques el motivo que impide acudir a la convocatoria, añadiendo cualquier otro certificado o anexo que acredite la ausencia.

La Junta Electoral de Zona dispone de un plazo de cinco días para comunicar la decisión que tome, bien sea por vía presencial u online.

Cómo presentar una excusa vía online para no formar parte de una mesa electoral

También es posible justificar de manera online el motivo que pueda impedir ser parte de la mesa electoral, una opción regulada recientemente por la JEC. Para hacerlo es necesario contar con un DNI electrónico, certificado electrónico o una clave permanente. Tras registrarse en el portal, hay que seleccionar la convocatoria de 'Elecciones Locales y Autonómicas de mayo de 2023' e indicar que se va a presentar una excusa. Después, hay que seguir estos pasos: