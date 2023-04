La falta de médicos pone en riesgo los acuerdos para atender a 35 pacientes al día

Después del invierno del descontento en la sanidad pública, con protestas que llenaron las calles de batas blancas, la tensión se suavizó en febrero y marzo, una vez que las consejerías y los sindicatos médicos firmaran acuerdos para terminar con las movilizaciones. Pero la situación es ahora de calma tensa, porque los protagonistas de las negociaciones están comprobando la dificultad para cumplir los términos de los pactos. Además de aumentos de sueldo (450 euros al mes en Madrid, por ejemplo), la clave de bóveda de las negociaciones fue la mejora de las condiciones laborales, que se concretaba en que cada médico iba a atender hasta un límite de 35 pacientes por jornada (25 en el caso de los pediatras) y que les podría dedicar diez minutos. Pero esta pretensión está chocando en muchos lugares con la dura realidad: faltan profesionales, sobre todo en los centros de referencia, que llevan tiempo saturados y que tienen asignadas un elevado número de tarjetas sanitarias.

Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Andalucía o Madrid son algunas de las comunidades que establecieron los 35 pacientes, pero no en todos los lugares se están cumpliendo las ratios fijadas. "Hay que tener en cuenta que en algunas consultas se atendía a 70 personas al día. ¿Cómo es posible rebajar esa cifra a la mitad si no hay una incorporación masiva de médicos?", cuestionan fuentes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), una organización que ha firmado varios de los acuerdos que están otra vez en el aire. Desde la confederación admiten que la conflictividad laboral se ha reducido, pero recuerdan que la chispa puede volver a saltar "en cualquier momento y en cualquier lugar porque los grandes problemas no se han solucionado".

Galicia es un buen ejemplo de que la paz sanitaria no ha llegado a todo el país. Los médicos de esta autonomía están en huelga por el «deterioro galopante» de sus condiciones de trabajo y reclaman una jornada de 35 horas semanales, libranzas efectivas por guardias y, en su caso, un límite de 30 pacientes. O Canarias, donde el Gobierno regional y los sindicatos habían cerrado un pacto para evitar más movilizaciones, y ahora el Sindicato Médico Canario ha anunciado una huelga indefinida que comenzará el 8 de mayo si antes no se retoman las negociaciones, ante los "reiterados incumplimientos" del Ejecutivo insular.

Los planes de las consejerías apuntaban a una reorganización de los servicios para cumplir con los acuerdos. En el plan de Andalucía figura que las urgencias que lleguen a los centros de salud sean atendidas por los facultativos designados para ello en los distintos tramos horarios según la organización de cada centro, de manera que no se incluirán en las agendas ordinarias para no sobrepasar las 35 citas al día. Además, se establecerán jornadas de tarde.

Mientras, en Madrid, la consejería ha abierto la puerta a que los médicos puedan trabajar cuatro horas más por las tardes cobrando 50 euros por hora para atender más allá del 'paciente 34', de manera que la reducción del número de citas no represente un aumento de las listas de espera.

Pocos atractivos

En los últimos años, la falta de atractivos de la atención privada, con peores condiciones laborales que las especialidades, ha frenado la incorporación de nuevos profesionales a los centros de salud, lo que disminuye la posibilidad de cumplir los nuevos compromisos. En 2022 se quedaron sin cubrir 200 plazas MIR de Medicina de Familia. El pasado miércoles, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) lanzó una campaña con el fin de animar a los jóvenes médicos a elegir esta especialidad para hacer su periodo formativo como residentes.

La presidenta de la semFYC, Remedios Martín Álvarez, destacó los valores que aporta la Medicina de Familia al conjunto del sistema sanitario: "Disminuye las derivaciones a los especialistas del segundo nivel, consigue reducir las visitas a los servicios de urgencias, los ingresos hospitalarios y la mortalidad y mejora la esperanza y calidad de vida, particularmente en las personas mayores".