Los profesionales alertan del cierre puntual de consultorios rurales por la falta de médicos

La falta de médicos es especialmente preocupante en el medio rural y afecta de manera puntual a la asistencia que se presta en los consultorios, algo que inquieta, y mucho, a los profesionales y también a la población que reside en pequeños núcleos, que ve cómo se recortan las horas de atención presencial, algo que empeora en la época estival.

La plantilla ya de por sí mermada en Ejea de los Caballeros se ha reducido todavía más esta semana, y ha obligado a cerrar varios consultorios de forma puntual. "En este momento es el centro de salud de Ejea, pero debido al déficit de especialistas es fácil que estos problemas se nos vuelvan a presentar en algún otro centro", aseguraba el viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La suma de circunstancias en la sanidad rural no parece augurar un futuro prometedor. Se estima que en Aragón el próximo lustro se jubilen en torno a 560 médicos de Familia y, además, no está asegurado el relevo generacional, al existir una falta de atracción para las nuevas generaciones.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, José Manuel Cucalón, vocal de Atención Primaria rural, destaca otro hecho que agrava todavía más la carencia de personal: "Ya veníamos de una situación mala, donde los recursos humanos eran justos por la jubilación de muchos médicos y la complicación de cubrir esas plazas, y a eso se añade la libranza tras una guardia".

Es un derecho que se llevaba años reclamando, recuerda, pero "como no hay sustitutos, porque las bolsas están a cero, hay días que hay que cerrar agendas en la zona rural porque no hay médicos". Entonces, se pregunta, "¿qué se hace para paliar esta situación? Doblar. Y cerrar o bloquear agendas, porque quien trabaja tiene que pasar varias consultas y disminuir el horario de atención en los pueblos". Esto supone, a su juicio, "un quebradero de cabeza más para los coordinadores", que tienen que organizar al personal: "Después de 24 horas de trabajo continuado libran, pero a cambio no tienen sustituciones para hacer ese reemplazo y es una sobrecarga para el resto del equipo. El resumen sería que mi conciliación es la desconciliación del resto de mis compañeros".

Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Servicio Aragonés de Salud, reconoce que "en estos momentos el problema radica fundamentalmente en la Atención Continuada", profesionales que se ocupan de las guardias de tarde, noche y fines de semana. "Tenemos más de 70 centros que están abiertos 24 horas los siete días de la semana", explica. Los problemas más serios se concentran en Ejea de los Caballeros, Casetas y Utrillas (aunque la situación de este último mejoró hace 15 días con una nueva contratación). "Como no tenemos médicos -dice- las guardias las deben hacer los facultativos del propio centro de salud". Y en esos casos se genera al día siguiente un derecho de libranza para garantizar el descanso. Una medida incluida en el acuerdo suscrito en enero con los sindicatos Fasamet y CESM Aragón.

"Y esta es la conjunción que se ha dado en Ejea", añade. El centro de salud de la capital de las Cinco Villas tiene 12 plazas de médico de Familia del equipo de Atención Primaria, de las que una está vacante –la que se creó en enero para descargar las tarjetas que tienen en la cabecera–, y de los cinco puestos de Médicos de Atención Continuada (MAC) solo se cubre una a media jornada. "Esa sobrecarga que esperábamos que fuera puntual se ha complicado por dos bajas laborales nuevas", señala Marzo, algo que obligó a "reordenar todas las consultas". "Por eso –indicó– algún día se han cerrado consultorios o se han pasado menos horas". A esto se le añade, además, los días de vacaciones de alguno de los facultativos que arrastran desde 2022 y que deben gastar antes del 30 de abril.

Jesús Caballero, médico de Familia en Ejea, indica que la escasa plantilla se cronifica en el tiempo. Y mientras, dice: "Se está pidiendo que hagamos una cama de matrimonio con sábanas de cuna". En su opinión, "la población queda desatendida y nosotros no podemos tener unas condiciones laborales dignas. Si las vías voluntarias de selección de Ejea como destino laboral no están siendo efectivas, habrá que plantearse otras fórmulas".

"Estamos trabajando para conseguir profesionales –afirma el director de Atención Primaria y Hospitales del Salud–. Haremos todo lo que está en nuestra mano, aunque la situación sigue siendo muy complicada en Ejea", destaca. Las cinco plazas vacantes que salieron a bolsa –cuatro Médicos de Atención Continuada y uno de mañanas– no fueron ocupadas, por lo que el Salud las ofertó a residentes de último año, aunque de momento no hay interesados. La consejería ofertará estos puestos, así como los que están libres en Aragón, a los alrededor de 80 residentes que acaban su formación a finales de mayo.

En el centro de Casetas, por su parte, se creó otra plaza en el consultorio de Pinseque, que permitió distribuir las 2.400 tarjetas sanitarias para dos profesionales. "La sobrecarga es porque están haciendo las guardias los compañeros del centro", que asume tres consultorios locales, "pero no tiene la dispersión de Ejea.

"Llevamos tiempo arrastrando esta situación, y cada vez es peor"

Félix Lahuerta, durante la concentración ante la puerta del centro de salud de Ejea. HA

Félix Lahuerta preside el consejo de salud de zona de Ejea de los Caballeros, un centro que asume unas 18.000 tarjetas sanitarias, tanto en la cabecera de la capital de las Cinco Villas como en los consultorios locales y que adolece desde hace tiempo de un déficit de facultativos. "Arrastramos esta situación, y cada vez es mucho peor", resume. A la falta de médicos en esta zona se suma, explica, que "es de las más grandes en extensión".

En una carta remitida recientemente a la Dirección de Atención Primaria del Sector Zaragoza III, los propios trabajadores evidenciaron la situación a la que se enfrentan a diario: "Cada médico de mañanas ve unos 50 pacientes al día, atendemos a 12 poblaciones periféricas a más de 30 minutos en coche, en cada guardia se ven unos 80 pacientes". Para Lahuerta, el centro "está colapsado" y la solución "parece imposible si no mueven ficha los políticos". "Se trata de poner medidas, y hacerlo de forma rápida", asegura, porque "la población está preocupada". Vecinos de Pinsoro llevaron esta semana su protesta a la calle para exigir "una sanidad digna en los pueblos". El presidente del consejo de salud apoya la concentración que convoca la plantilla todas las mañanas en la puerta del centro durante unos minutos para reclamar más facultativos: "Hay que garantizar la asistencia rural. Resulta injusto. Y si esta situación se da ahora, en verano todavía se complicará más".

"Parece que lo tenemos asumido pero hay sensación de hartazgo"

José Borrel, delante del centro de salud de Ayerbe esta semana. HA

La situación del verano pasado en la provincia de Huesca, con el cierre de 10 consultorios en la zona de salud de Castejón de Sos (Ribagorza) y el recorte del horarios en otros siete de la zona de la Litera por la falta de personal, parece que va a repetirse. El presidente del Colegio de Médicos de Huesca y médico del centro de salud de Ayerbe, José Borrel, señala que en el medio rural se vive con esta precariedad a lo largo de todo el año: "Estamos duplicando cupos muchas veces, cubriendo libranzas por guardia y vacaciones... Parece que lo tenemos asumido pero llega el momento en que uno se cansa".

Borrel explica que cada verano ocurre lo mismo porque, para esas fechas, hay menos personal y en muchos lugares se aumenta la población considerablemente. "Será inevitable cerrar consultorios y que en los centros haya colas, tardanzas…", comenta. A estas circunstancias se suman quienes aprovechan sus vacaciones en los pueblos para pedir pruebas que tenían haberles hecho en su ciudad. "El año pasado salí varias veces de la consulta porque había gente gritando al administrativo, que les explicaba que se atendía una urgencia o un problema sobrevenido, pero que otras demandas no se podían satisfacer", dice.

El presidente de los médicos de Huesca afirma que estos son problemas que se tienen que solucionar en las reuniones de mapa sanitario "y no se han querido abordar por el desgaste político que conlleva".

"En los pueblos estamos desabastecidos de todo"

Luis Fernando Marín, de guardia en la consulta de Utrillas. HA

El médico de Escucha, Luis Fernando Marín, dibuja un panorama de la sanidad en el medio rural preocupante. Explica que en el centro de salud de Utrillas, del que depende su consultorio y otros 12 repartidos por pequeños municipios de la comarca Cuencas Mineras, tienen que arreglárselas con el 50% de la plantilla de médicos, pues de las 12 plazas solo están cubiertas seis.

"Hay veces que el centro de salud se queda sin médico, solo con un enfermero, porque el único facultativo que hace la guardia tiene que salir para atender una emergencia", advierte. Relata que los problemas se trasladan también a los consultorios locales, en los que hay que cambiar constantemente el horario de atención para que el médico pueda organizarse con sus enfermos y los del compañero que por diversos motivos –libranzas, vacaciones o bajas– no puede acudir. "Y todo con continuos desplazamientos por penosas carreteras en nuestro propio coche y percibiendo unas dietas insignificantes", denuncia Marín.

"Es una situación insostenible", afirma el médico de Escucha, quien considera que el problema se deriva de una "nula previsión". "Creo que igual de buen médico puede ser un estudiante que ha sacado 12 puntos en la Evau que otro con 14", sostiene.

Pide que las plazas en el medio rural se hagan atractivas, con rebajas fiscales y mejores salarios. "Los pueblos están desabastecido de todo; no hay servicios, al menos, no los que existen en las ciudades, pese a que todos pagamos los mismos impuestos. Estamos abandonados", lamenta Luis Fernando Marín.