Sanidad estudia "modificaciones organizativas" para paliar la falta de médicos en el centro de salud de Ejea

El Departamento de Sanidad trabaja en una solución a largo plazo para paliar el déficit de médicos en el centro de salud de Ejea de los Caballeros, que ha obligado esta semana al cierre puntual de algunos consultorios rurales. Así lo ha anunciado este viernes la consejera, Sira Repollés, que ha adelantado que se están estudiando "modificaciones organizativas que no sean transitorias" para poder abordar este problema. A pesar de que no adelantó cuáles serían las soluciones definitivas que se han puesto encima de la mesa, sí señaló que la idea sería trabajar "con conceptos más amplios de área sanitaria donde podrían entrar más facultativos para hacerse cargo de esa asistencia o atención".

La problemática que se registra en esta zona básica de salud de las Cinco Villas ha llevado a la plantilla del centro a concentrarse todas las mañanas durante unos minutos en la puerta como señal de protesta. Los vecinos de Pinsoro también salieron a la calle esta semana para reclamar una "sanidad digna para los pueblos". La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ante esta situación solicitó una reunión urgente con la Consejería, que se celebró este jueves, para analizar la disposición de más medios y la aplicación de medidas extraordinarias.

En este escenario, Repollés ha recordado que existe el "firme compromiso" de mantener la actividad las 24 horas del día en el centro de salud de Ejea, y ha señalado que el cierre puntual de los consultorios se debió a la baja de dos facultativos, que se suma a la falta de especialistas que sufre el centro. Hay que recordar que faltan siete médicos para atender toda esta zona de salud, que cuenta con unas 18.000 tarjetas sanitarias. De los 11 médicos de Familia, hay dos de baja; de las cinco plazas de Médicos de Atención Continuada (MAC) solo se cubre una a media jornada; y uno de los dos profesionales de SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Zaragoza) se jubiló en noviembre y esa vacante no se ha cubierto.

"Tenemos un problema de déficit de especialistas", ha resumido la consejera. Las cinco plazas vacantes que salieron a bolsa -cuatro médicos de atención continuada (MAC) y uno de mañanas- no fueron ocupadas, por lo que el Salud las ofertó a residentes de último año, aunque de momento no hay interesados. "Seguimos trabajando con otras medidas pero garantizando que la atención en el centro de salud de Ejea y los consultorios se va a realizar en condiciones de normalidad, no sin esfuerzo de los profesionales".