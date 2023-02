¿Qué hay tras la huelga en la Inspección de Trabajo?

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) afrontan el miércoles 22 la tercera jornada de huelga con la reivindicación de modernizar y dotar al organismo de más medios técnicos y humanos para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones de sus trabajadores.

El inspector y representante de CC. OO .en la Inspección, Josetxo Gándara, denuncia que la carga de trabajo en el organismo "roza o supera el límite soportable", una situación que repercute en la salud de los funcionarios y complica la propia labor de la ITSS.

"¿Quién vigila al vigilante?" o "en casa del herrero, cuchillo de palo" son algunas de las frases con las que Gándara, irónicamente, se lamenta de la inconsistencia de velar por las buenas condiciones laborales del conjunto de los trabajadores a la par que los empleados de la Inspección se sienten maltratados.

No descartan una huelga indefinida

La ITSS cuenta con alrededor de 3.000 efectivos repartidos por el territorio nacional, de los que aproximadamente 2.000 tienen labores inspectoras, para controlar la actividad de más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, así como la de los pensionistas.

El organismo fue por primera vez en su historia a la huelga el pasado 21 de diciembre y volvió a hacerlo el 25 de enero; a la espera del paro del próximo miércoles, los sindicatos no descartan la huelga indefinida.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EFE indican que, en los tres últimos años, el presupuesto de la ITSS ha crecido un 41,5%, pasando de 145,8 millones de euros a 206,3 millones y que, además, "se está ejecutando un importante incremento del número de efectivos de inspección".

Las organizaciones reclaman el cumplimiento del acuerdo al que llegaron con dicho ministerio en julio de 2021, en el que se recoge una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y un refuerzo del organismo, si bien llevar a cabo dicho acuerdo depende también del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Un sistema "perverso"

Un subinspector de la provincia de Madrid adscrito a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que prefiere no hacer público su nombre, cuenta en una entrevista con EFE que en los últimos años han pasado de trabajar por denuncias a hacerlo también por campañas que se diseñan siguiendo la información recopilada por un algoritmo, un cambio que ha generado una "avalancha" de trabajo.

"Me han cargado en lo que llevamos de año 48 expedientes, más que días en lo que va de año", indica este subinspector, quien también denuncia que el sistema de productividad es "perverso", porque el 30% de su salario depende del cumplimiento de unos objetivos que muchas veces requieren de alargar la jornada hasta las 50 horas semanales, incluso trabajando los fines de semana. Además, al no existir registro horario en la ITSS, las horas extra no se ven recompensadas.

Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que el sistema de trabajo de los inspectores, al estar basado en objetivos, funciona con un "horario flexible".

"Cumplir los objetivos y plazos nos genera riesgos psicosociales", advierte este subinspector, que apunta igualmente a las dificultades para conciliar trabajo y vida familiar: "yo hace un año iba a buscar a mis hijas al colegio por la tarde. Ahora puedo estar trabajando hasta las 20:30".

"Instrumentalización" de la Inspección

"Hay cierta instrumentalización de lo que consigue la Inspección", apunta Gándara, que critica la "mezquindad" del Gobierno a la hora de reforzar el organismo pese a sus "alabanzas" y "verbo florido".

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, recuerda que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció que la ITSS trabajaba por encima de sus posibilidades, ante lo que pide que "cumpla con sus compromisos".

"Habrás notado una profusión de noticias sobre la ITSS", indica el subinspector entrevistado, unas noticias, dice, que se basan en su "sudor y carga de trabajo" porque con el actual equipo ministerial están "totalmente sobrepasados y sobrecargados", al hacer este una "utilización política" del organismo.

Ercoreca, inspectora en la provincia de Huesca, cuenta que tienen que desplazarse utilizando su vehículo privado y que para comunicarse hacen uso de su móvil: "te llaman a la hora que sea por un accidente (laboral) mortal y tú, con tu coche, tienes que ir inmediatamente".

Los sindicatos han denunciado que el Gobierno, pese a poner en valor su trabajo, no les dota de los medios necesario, más todavía en un contexto de cambio normativo -como la aprobación de la reforma laboral- y de transformación del mercado laboral.

Las fuentes de Trabajo consultadas apuntan su "firme compromiso" con el reforzamiento estructural, organizativo y técnico de la ITSS para potenciar la actuación inspectora y mejorar la distribución del trabajo.

