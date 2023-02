Los funcionarios del INSS protestan contra la falta de personal y el atasco de la cita previa la semana que viene en Zaragoza

Las protestas de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la falta de personal y el empeoramiento de la calidad del servicio llegan la semana que viene a Zaragoza. Las movilizaciones se han venido celebrando desde el pasado mes de noviembre en varias ciudades españolas, convocadas a nivel estatal por CC. OO., UGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en la Administración General del Estado. A las concentraciones está llamado el personal que presta sus servicios en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Los sindicatos denuncian el "fracaso" en la gestión del actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá a quien acusan de no haber sido capaz de "reconducir el progresivo deterioro de la gestión del sistema". Este se ha traducido en el atasco que viven las oficinas, con el enfado de los ciudadanos que tratan sin éxito de conseguir una cita para poder acudir a resolver trámites como a gestión de una baja por maternidad, la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una pensión, entre algunas de las muchas prestaciones que tramitan las oficinas. En Zaragoza, un ciudadano llegó a llamar el mes pasado a la Policía Nacional para que acudiera a las puertas de una céntrica oficina de la capital, indignado por no conseguir cita previa.

Atasco en la cita previa del INSS

La concentración tendrá lugar el próximo jueves, 23 de febrero, en la oficina de la calle Doctor Cerrada de la capital aragonesa, una de las más concurridas, de 11.30 a 12.00, según han confirmado fuentes de CSIF. Con la protesta, los convocantes han criticado en la convocatoria del calendario de protestas las "erráticas políticas de personal" llevadas a cabo en la Seguridad Social, que vienen señalando que se han traducido en "la pérdida de empleo, la falta de ocupación de los puestos de trabajo, la avanzada edad del personal que prestamos nuestros servicios en ella haciendo inviable el necesario traspaso de conocimiento entre el personal, el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía y el cambio de modelo de atención al público que ha obligado a miles de ciudadanos a no poder acudir presencialmente a nuestros centros y a tener que recurrir a los medios telemáticos", han enumerado entre algunas de las consecuencias.

Los funcionarios consideran que la situación de las plantillas es "crítica" porque aumentan las cargas de trabajo y hay menos personal. "No se gestiona de manera eficaz ni eficiente", han denunciado. De ahí que, con las carencias actuales, no creen que puedan aplicarse las últimas medidas para agilizar el servicio contenidas en la instrucción lanzada por la dirección general de la Seguridad Social, que incluye que se pueda atender a los mayores de 65 años sin cita, si no la han podido conseguir, o que no sea el guardia de seguridad de la puerta el que tenga que dar la primera atención a quienes llegan a la oficina.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.