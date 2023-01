Solo el 10% de españoles ha notado la rebaja en el IVA de los alimentos

Apenas uno de cada diez españoles dice haber notado un impacto considerable de la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos que el Gobierno aprobó a finales del año pasado. En cambio, prácticamente la mitad de ellos sí ha percibido con fuerza la desaparición del descuento de los 20 céntimos en las gasolineras. Además, la opinión pública es casi unánime. El 85% de los ciudadanos cree que el Ejecutivo debería ampliar la bajada del IVA de los alimentos también a la carne y el pescado.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas de una encuesta del Instituto DYM para HENNEO, que pregunta a los españoles, entre otras cuestiones, por la situación económica, política y social del país o el impacto que están teniendo las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la inflación.

Sobre esto último, la mayoría de los encuestados coinciden en que la bajada de impuestos a los alimentos básicos no está teniendo un impacto importante sus bolsillos. Solo el 9,6% de los españoles opina que la rebaja se ha notado "mucho" o "bastante", mientras que un 39,5% cree que se ha notado entre "algo" y "poco". En cambio, la mitad restante afirma que las rebajas no se han notado nada. Una percepción que, además, es prácticamente unánime entre todas las preferencias políticas.

También hay consenso en reclamar al Ejecutivo que amplíe la bajada del IVA a la carne y el pescado, una opinión que comparten el 85% de los encuestados y solo rechaza un 9,7%. Esta opción es mayoritaria en todo el espectro político aunque el apoyo es algo más bajo entre los votantes de Unidas Podemos (UP), donde se reduce al 69,3%, y mayor en el caso de PP, Vox y Cs (más del 93% en todos los casos).

En el lado contrario, lo que sí han percibido los españoles es la desaparición de las subvenciones al repostaje en las gasolineras, que dejaron de estar en vigor con la entrada de 2023. Así, el 46,4% de los encuestados señala que ha notado mucho o bastante la supresión de la ayuda, uno de cada tres dice que lo ha notado poco o algo y solo el 14% declara no haberlo percibido en absoluto.

Respecto a las medidas adoptadas para aliviar la factura de la luz, solo uno de cada cinco españoles dice notar un efecto notable. Más de la mitad lo ha percibido entre «poco» y «algo» y uno de cada cuatro sostiene no haberlo notado nada.

ENCUESTA Henar de Pedro

Además, el sondeo refleja que las expectativas económicas para este año no son buenas. Más de la mitad de los encuestados (55,1%) cree que la situación económica de España será peor en 2023 que en 2022. Sin embargo, el porcentaje de los que opinan que las condiciones económicas de su hogar empeorarán se reduce al 37%. Esta visión más favorable en lo doméstico que en lo nacional es frecuente en las encuestas. Sin ir más lejos, el barómetro del CIS de enero reflejaba que el 63% de españoles decía que su situación económica personal era buena, pero solo el 23% pensaba lo mismo cuando le preguntaron sobre la economía del país.

Los encuestados también desconfían de que la situación social y política de España vaya a mejorar en este 2023, que está marcado por dos grandes citas con las urnas. La mitad de los ciudadanos (52,5%) cree que la situación social irá a peor este año y un 45% de los encuestados sostienen que empeorará la situación política. El pesimismo de cara a este año es más frecuente entre quienes votaron a partidos en la oposición que entre los que dieron su papeleta al Gobierno. Así, algo más de un tercio de los votantes de la coalición en el Gobierno cree que la situación económica en España se deteriorará. Una proporción que se dispara al 72,5% entre los votantes del PP y alcanza el 83,2% entre los de Vox. Además, los electores de estos dos partidos ven más negra su economía personal.

El 73,5% está muy preocupado por los efectos de la guerra

En España hay preocupación por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El 73,5% de los españoles están bastante o muy preocupados por las huellas económicas que pueda dejar el conflicto. Solo un 3% de los encuestados aseguran que la situación no les preocupa absolutamente nada. Por partidos, los votantes más intranquilos son los del PSOE, pues un 78,1% dicen estar muy alarmados. También es alto el porcentaje en el caso de los del PP y Cs (74%). Se mantienen por encima del 70% (70,9%) los votantes de Vox, mientras que los menos preocupados son los de Unidas Podemos (solo mantiene alerta mucho o bastante al 63,1%).

Por otro lado, más del 40% de los ciudadanos considera que las donaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y de España en particular para que Kiev resista son adecuadas. Por partidos políticos, los del PSOE son los que dan mayor respaldo a la ayuda emitida por cada una de las partes (un 54,9% en lo que se refiere al apoyo particular del Gobierno español y por encima del 50% el de la UE y EE. UU.). Los electores del PP valoran más el esfuerzo de Washington que cualquier otro (el 51,9% frente al 38,8% en el caso de España). Lo mismo pasa con los de Vox y con los de Cs, que aprueban a EE. UU. (41,4% y 55,2%, respectivamente), pero no los envíos desde España. Los porcentajes más bajos se dan, en general, entre quienes votan a Unidas Podemos. El apoyo español a Zelenski solo es validado por un 39,3% de los votantes morados,

Un 30% ve posible una toma del Congreso como en Brasil

En España no se va a dar una toma del Congreso de los Diputados como la que se produjo hace algunas semanas en Brasil. Al menos eso creen el 48,3% de los españoles. Sin embargo, uno de cada tres encuestados (un 29,7%) lo ven posible. Existe bastante consenso a la hora de negar que se puedan repetir en España lo ocurrido en Brasil. Entre los votantes del PSOE, el 54% desechan esta posibilidad, un porcentaje que se queda en un 52,9% en el caso de los de Vox y en un 49% entre los de Cs. Las cifras caen algo más entre los que votan al PP (46,4%) y los de UP (48,5%). Pero en el caso de los votantes morados existe un 37,3% que sí teme por que en España se emule lo sucedido en Brasil, el dato más alto por partidos en este sentido.

En el caso de otros países de Europa, la cosa cambia. El 42,8% de los ciudadanos apunta a que la toma de las instituciones podría darse en otras capitales, mientras que un 34,4% considera que no sucederá.