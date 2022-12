Comprobar Lotería Navidad 2022: consulta los números premiados

Comprueba tu número. Es el momento clave del 22 de diciembre si has comprado algún décimo o participación. Si tienes uno de los 13 grandes premios de la Lotería de Navidad, enhorabuena; las fiestas de Navidad van a ser mejores, a no ser que te encuentres en el grupo de personas que no sabe disfrutar del dinero que llueve del cielo, o la llamada de la fortuna suponga una pelea entre familiares y amigos. Si tienes una de las 1.794 pedreas, la cosa no está mal; da para algún capricho (son 5 euros por euro jugado) o simplemente se recupera algo de lo que has aflojado en estas semanas y meses previos, soñando con estar entre los que celebran con champán en la calle. O callado en casa, protegiendo tu nueva fuente de financiación, claro.

HERALDO te lo pone fácil. En esta página dispones de un comprobador instantáneo que confirmará si la suerte te ha sonreído, y si además de sonreír se ha reído con ganas, o incluso ha soltado una carcajada de pura emoción. Antes solo existía la opción de coger la segunda edición del diario y repasar con cuidado todas esas páginas llenas de números de cinco dígitos, repasando al menos un par de veces la lista para comprobar que no te habías saltado nada y que la suerte seguía a la vuelta de la esquina, o de la página. Los premios grandes, después de impuestos, son sustanciosos: 328.000 euros del Gordo, 108.000 del segundo, 48.000 del tercero (los tres que sí se ven afectados por los impuestos: de 40.000 para abajo Hacienda no se queda nada), 20.000 del cuarto (hay dos números premiados de esta categoría) y 6.000 del quinto, que se reparte en ocho extracciones.

Comprueba los números premiados en la Lotería de Navidad 2022

Solo hay que introducir el número jugado y la cantidad para saber enseguida de cuánto premio hablamos.

Cuánto toca en cada premio de la Lotería de Navidad en 2022

El sistema consta de 180 series de 100.000 billetes cada una. El total de la emisión asciende a 3.600.000.000 de euros y el dinero destinado a premios es de 2.520.000.000 de euros, el 70% de la emisión:

El Gordo : 4.000.000 a la serie. 328.000 euros al décimo después de impuestos.

: 4.000.000 a la serie. después de impuestos. Segundo Premio : 1.250.000 a la serie. 108.000 euros al décimo después de impuestos.

: 1.250.000 a la serie. después de impuestos. Tercer Premio : 500.000 a la serie. 48.000 euros al décimo después de impuestos.

: 500.000 a la serie. después de impuestos. Cuartos Premios: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

Se reparten dos cuartos. Quintos Premios: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

Hay ocho quintos. 1.794 pedreas de 100 euros al décimo.

2 aproximaciones de 2.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio. 2 aproximaciones de 1.250 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. 2 aproximaciones de 960 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio. 99 premios de 100 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. 99 premios de 100 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. 99 premios de 100 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. 198 premios de 100 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios. 999 premios de 100 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. 999 premios de 100 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio. 999 premios de 100 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 20 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

