Esto es lo que toca en el Gordo de la Lotería de Navidad y cuánto se lleva Hacienda

Nunca está de más aclarar los términos en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Los más jóvenes de la casa ya no recuerdan viejas cantinelas como aquellas 125.000 pesetas de las pedreas por ejemplo, convertidas ahora en 1.000 euros a la serie. La llegada del Gordo, que los niños y niñas de San Ildefonso reciben con un sonoro ‘4 millones de euros’ cuando sale la bolita más deseada de las cantidades, es el gran momento de la mañana del 22 de diciembre en España. Pero… ¿cuánto dinero gana realmente la persona que tiene un décimo del primer premio?

La respuesta, antes de impuestos, es 400.000 euros. Es decir, cada euro jugado (el décimo vale 20 euros) le renta a la persona agraciada con la suerte 20.000 euros de vuelta. No obstante, la cantidad que acaba depositándose en la cuenta bancaria del ganador es algo menor. La razón, obviamente, es que Hacienda tiene asignada una parte del gran premio.

El porcentaje del fisco español es del 20%. Ojo, no de la cantidad completa, sino del dinero que rebase los 40.000 euros. Así que la matemática no es pura, no se descuentan 80.000 euros. La cuneta hay que hacerla sobre 360.000, por lo que el monto que se queda Hacienda es de 72.000 euros. Lo ingresado por la persona que se va a acostar este jueves bastante más rica y contenta es de 328.000 euros.

Ese dinero no suele retirar a nadie de la actividad laboral, pero sin duda es más que suficiente para asumir ciertas inversiones, guardar para los tiempos malos, repartir con la familia, empezar un negocio sencillo y, por supuesto, celebrarlo, ya sea con un fiestón o con un viaje de ensueño. Los lectores de HERALDO tienen algunas ideas originales y otras que se alinean con las más populares en la encuesta realizada antes de este esperado sorteo. Pensar el destino de semejante lluvia de dinero es una dulce tarea para la mayoría de los mortales.

