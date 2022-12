Esta es la multa que te pueden poner por conducir con el abrigo puesto

Conducir con el abrigo puesto es una práctica muy habitual cuando las temperaturas son especialmente bajas. Sobre todo en desplazamientos cortos en los que la calefacción del vehículo no llega a alcanzar los grados deseados. Una acción que no por realizarse con frecuencia exime a quien está manos al volante de posibles dificultades a la hora de hacer determinadas maniobras.

Así lo considera la Dirección General de Tráfico (DGT), desde donde insisten en la importancia de llevar una vestimenta adecuada a la hora de conducir un coche. "Una prenda voluminosa puede generar una bolsa de aire entre el cuerpo y el cinturón de seguridad mermando la eficacia de este dispositivo, lo que aumenta drásticamente las posibilidades de sufrir una lesión grave durante un accidente", explican.

Una norma que queda recogida en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación (RGC): "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos". Es decir, que quedará en manos de las autoridades decidir cuándo la libertad de movimientos del conductor queda condicionada por llevar un abrigo demasiado grande, que podría influirle negativamente durante la conducción, y cuándo no.

A ojos de un agente, entonces, el uso excesivo de ropa podría contravenir esta norma y, como infracción leve, puede traducirse en una sanción de hasta 100 euros.

Sanción, también, por conducir con botas

También el calzado invernal puede traicionar al automovilista y dificulta la conducción. Así, unas botas podrían complicar el uso de los pedales porque pesan más o pueden engancharse entre el acelerador y el freno en un movimiento brusco. En este sentido, el artículo 17.1 del Reglamento General de Conducción alude a lo siguiente: “Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”.

El frío de un coche en invierno invita a no quitarse el abrigo. Pero dejárselo puesto será siempre una alternativa peor, no solo por la posible sanción, ya que el grosor adicional "resta capacidad al cinturón de seguridad", sino porque ese exceso de holgura puede hacer que el dispositivo no actúe a tiempo.