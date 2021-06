Cuatro multas de tráfico poco conocidas

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial tiene 136 páginas. No son muchas y sí muy necesario conocerlas si eres conductor. Son vitales para la seguridad vial de todos y, además, te puedes ahorrar unos dineros si las cumples adecuadamente. Así que, por diversas razones, conviene, al menos, tenerlas en mente.

Con el paso del tiempo, no obstante, algunas se van difuminando en la conciencia colectiva de los conductores. Llevar la matrícula ilegible, quedarse sin gasolina o tener la ITV en regla son tres motivos de sanción.

Sin gasolina en el depósito

En realidad, agotar el combustible en mitad de la carretera no es sancionable directamente, pero sí puede salir caro. De hecho, el Reglamento de Circulación no contempla la falta de combustible como multa, pero sí algunas posibles circunstancias derivadas de este pequeño traspié. La Guardia Civil no te multará por dejar vacío el depósito, pero sí por estacionar el vehículo en un lugar indebido o por realizar maniobras que pongan en riesgo al conductor o a otros usuarios de la vía. Excepto en caso de avería o accidente, parar el vehículo en vías interurbanas dentro de la calzada está sancionado con multa de 200 euros, que, no obstante, no acarrea pérdida de puntos.

Cuando el coche se queda sin gasolina, el motor se para y, en general, empieza a dar tirones, con lo que se dificulta su control. A veces, y según las circunstancias del tráfico, es posible quedarse tirado en medio de la carretera con el riesgo y peligro que ello supone.

Ojo, porque, para rematar la faena, es posible que la letra pequeña de la póliza del seguro puede que no cubra el servicio de asistencia en carretera cuando el vehículo se queda sin combustible. Así que, por el bien de todos, mejor no apurar la reserva del depósito.

El claxon solo se puede usar en determinadas circunstancias HA

Uso excesivo e inadecuado de la bocina

Aunque sea un sonido que a diario en cualquier punto urbano, el claxon está pensado solo para su uso en ciertos momentos relacionados con la seguridad.

“Excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado”. Así regula el uso de la bocina del coche el Reglamento General de Circulación en su artículo 110.

¿Qué casos comprende este enunciado? Tocar el claxon cuando el vehículo que nos precede se demora un milesima de segundo al ponerse en verde el semáforo es el ejemplo más claro de lo que no admite el reglamento por lo que supone de contaminación acústica. También tocar la bocina para saludar a un conocido o increpar a otro conductor con un bocinazo por una maniobra mal hecha puede ser también objeto de sanción. ¿Cuánto? La multa por hacer mal uso del claxon es de 80 euros.

Según el RACE, sí que se permite la utilización de llamadas acústicas en los siguientes casos:

• Si quieres evitar un posible accidente. En este caso debes tocar el claxon para prevenir un percance cuando circulas con baja visibilidad o por vías estrechas.

• Al realizar un adelantamiento cuando quieres avisar de tu intención de adelantar al conductor que circula delante, siempre que dicho conductor no haya indicado su intención de realizar un adelantamiento, por ejemplo, con el uso del intermitente.

• Si te ves obligado a circular como vehículo prioritario en servicio de urgencia. Si te ves en esta situación, tienes que encender las luces de emergencia y tocar el claxon de forma intermitente. En vez de usar la bocina, también puedes agitar un pañuelo por la ventanilla, aunque mejor si lo hace un pasajero en lugar del conductor.

Portar una matrícula ilegible

Es como ir con el DNI caducado o casi devorado por una mala conservación o un deterioro injustificable. La documentación del coche ha de ir siempre en regla y en buen estado así que una matrícula desgastada por el paso del tiempo o bien como consecuencia de un accidente puede ser también objeto de sanción según el Reglamento General de Circulación. El problema también podría ser solo temporal, en el caso de que la matrícula contenga un exceso de suciedad o tierra que reduzca su visibilidad.

La Dirección General de Tráfico avisa sobre las matrículas: hay multas de 200 euros si no se lee bien y de 6.000 si se manipula. Circular sin ella o llevarla ilegible conlleva una sanción de 200 euros.

Conducir con ropa inadecuada

Son las más dolorosas y las más populares, las multas por sobrepasar la velocidad permitida o por haber consumido bebidas alcohólicas, además de formar parte del imaginario colectivo de los conductores conviven en el Reglamento con otras mucho menos conocidas, pero que también pueden condicionar el uso del automóvil de forma negativa. Algunas sanciones no se recogen explícitamente como tales en el Reglamento General de Circulación, pero sí pueden ser objeto de castigo algunas ‘malas’ costumbres al volante, como, por ejemplo, conducir en sandalias, chanclas, o descalzos. ¿Por qué? Básicamente, porque conducir en estas condiciones puede suponer un menor control en el vehículo, por lo que se está incumpliendo el artículo 17 del Reglamento. Así, sacar la mano o el codo por la ventanilla mientras se está conduciendo se recoge como sanción en el artículo 18.1, que establece que la posición debe ser adecuada. También maquillarse o comer puede ser objeto de multa: Esta infracción se recoge también en el artículo 18, cuando dice que hay que prestar una constante atención a la conducción.

