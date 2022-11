Cómo buscar tu número favorito de la Lotería de Navidad 2022

Ya queda menos para que el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad alegre la vida de un buen número de personas en España e incluso el extranjero, por esos décimos que viajan con quienes visitan el país o los envíos a españoles residentes en otros puntos del planeta. Los números de la lotería navideña se pueden adquirir desde el verano en las administraciones, puntos de venta autorizados en analógico y digital y también en la sede de todos los colectivos que juegan un número para dividirlo en participaciones. El 22 de diciembre se conocerá a qué números corresponden el Gordo, el segundo, el tercero, los dos cuartos y los ocho quintos, más el resto de recompensas menores. Todo el mundo aspira a recuperar lo invertido y, por supuesto, a que la verdadera suerte toque a la puerta en forma de gran premio.

A estas alturas de año, buena parte de la población ya lleva comprados unos cuantos boletos; ese número fijo al que se juega cada año en familia, el del trabajo, el del bar de la esquina o el que vende el equipo de baloncesto de los críos. Además, ya ha salido el anuncio de la lotería de Navidad, que cada año toca el corazón del público. No obstante, siempre hay hueco para alguna compra de última hora; a veces, la motivación está en hallar un número concreto, por razones sentimentales, y ese número no es tan fácil de encontrar, ni se tiene necesariamente a mano.

Hay que buscar bien. Por suerte, existe una herramienta que brinda HENNEO para localizar ese número deseado, saber dónde se vende y tratar de conseguirlo, ya sea por compra online o reserva telefónica con envío posterior; en este caso hay que hacerlo con tiempo suficiente para que la transacción se complete antes del sorteo. El buscador señala, y la caza ya depende de cada persona y el grado de interés que tenga en conseguir ese décimo concreto. Hay que tener en cuenta que a estas alturas hay muchos números que ya están repartidos al completo, o no están disponibles por haber sido reservados de manera particular. Eso sí, el peor intento es el que no se hace.

Busca los números de la Lotería de Navidad 2022

Últimas noticias sobre la Lotería de Navidad.