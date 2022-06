Medicamento genérico o de marca: ¿cuál es más recomendable?

"Todo depende de cómo se mire. Cuando te tomas un vino sueles optar por uno específico, pero si pides un café con leche no exiges una determinada marca. En cuanto a los medicamentos, puestos a elegir entre uno de firma u otro genérico lo que hay que tener en cuenta es que el principio bioequivalente -el que garantiza que el principio activo llega al organismo en la igual cantidad y en tiempo similar- es el mismo", explica Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria.

"Solo hay un pequeño matiz por el que una persona ha de tomar uno de marca en lugar del genérico, y es por la alergia a un determinado excipiente, es decir, a aquellas sustancias que no son farmacológicamente activas pero que se utilizan para recubrir una pastilla o una cápsula", explica el doctor. "Por ejemplo, a un alérgico a la lactosa habrá que recetarle el paracetamol, no de marca sino del laboratorio, que no utilice ese disacárido", apunta Luis Miguel García.

Por qué los medicamentos genéricos son más baratos que los de marca

Los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca, que ha tenido una exclusividad de explotación "de un mínimo de 20 años". "Por lo tanto son iguales en eficacia, seguridad y calidad y contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica", apunta García.

"Cuando un medicamento sale al mercado se le impone un precio industrial que se mantiene mientras este está en el mercado. En ocasiones puede ajustarse según lo estime Sanidad, pero hasta que caduque su patente el precio será similar. Será entonces cuando su proceso de elaboración se haga público y otro laboratorio pueda crear un fármaco igual sin los gastos de investigación y desarrollo anteriores, abaratando, por tanto, los costes", explica Raquel García, presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Zaragoza.

"Una vez autorizado para la venta, este nuevo fármaco saldrá con un precio más barato. Automáticamente ese mes o al siguiente el coste del resto de medicamentos se adaptarán al del genérico, puesto que el Ministerio de Sanidad pone un precio de financiación. Así, si por ejemplo un determinado fármaco original costaba 10 euros antes de que se le acabase la patente, pero el genérico sale al mercado por 6, el original puede bajarlo a esa cantidad para poder ser financiado o seguir costando 10, sabiendo que existe una competencia más barata, financiada y con el mismo efecto", concluye la farmaceútica.