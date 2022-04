Puente de mayo 2022: ¿en qué comunidades es festivo este lunes?

El 1 de mayo es la Fiesta del Trabajo en España, y normalmente no se trabaja. Parece extraño, pero se trata ya de una tradición que celebra el Día Internacional de los Trabajadores y reivindica de diversas maneras los derechos de este colectivo. En este año, el día 1 cae en domingo, por lo que de no mediar un ajuste en el calendario laboral no se notaría a efectos de libranzas; sí se celebra, y por todo lo alto, el Día de la Madre. Sin embargo, en siete comunidades autónomas españolas se ha trasladado este festivo al lunes 2 de mayo.

¿Hay puente de mayo en Aragón?

Aragón es uno de esos siete territorios administrativos con fiesta el 2 de mayo para los trabajadores. Las otras son Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Madrid. En Madrid, el 2 de mayo no es festivo por el movimiento del 1 en el calendario laboral, porque en esta comunidad ya tiene una significación especial; se celebra la resistencia de los madrileños contra las huestes de Napoleón en el inicio de la Guerra de la Independencia, en 1808. Aragón se resarce así del inexistente puente de San Jorge, dado que el 23 de abril cayó en sábado y ahí se mantuvo el festivo, con Día del Libro y actos institucionales incluidos debido a que San Jorge es el patrón de Aragón.

San Isidro en Madrid

En Madrid, por cierto, van a enganchar dos puentes con lunes incluido en apenas dos semanas, ya que el 15 de mayo es San Isidro Labrador, el patrón de la ciudad, y el festivo se pasará al lunes 16. Esa fiesta también es clave en el campo aragonés, al ser el santo patrono de los agricultores, y ese domingo 15 abundarán las romerías, celebraciones y demostraciones de oficios tradicionales en el entorno rural de todo el país.

El del 2 de mayo será el último festivo fuera de fin de semana en Aragón hasta el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, que este año cae en lunes.

