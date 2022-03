¿Cuáles son los próximos festivos en Aragón este 2022?

El Boletín General del Estado distingue entre tres tipos de festivos retribuidas y no recuperables en el calendario laboral: las fiestas nacionales no sustituibles, las fiestas nacionales respecto de las que no se ha ejercido la facultad de sustitución (un lunes para no penalizar el hecho de que la fiesta haya caído en domingo, por ejemplo) y una fiesta de Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta esos parámetros en el calendario laboral de 2022, Aragón tiene por delante varias fechas festivas en los dos próximos meses, aunque ninguna de ellas esté en el resto de marzo. Abril, con tres, y mayo con una serán las citas señaladas con rojo en el calendario para los trabajadores españoles.

La Semana Santa de este 2022 se celebra entre el 10 y el 17 de abril. Los escolares guardarán fiesta desde el sábado 9 y hasta el lunes de Pascua, el día 18, regresando a las aulas el 19; mientras tanto, los trabajadores que no se vean obligados a acudir a sus puestos en fin de semana o no estén de guardia en los festivos podrán disfrutar del Jueves Santo (día 14) y Viernes Santo (15) como días libres en todo el territorio nacional. En Aragón, además, el día del patrón regional cae en sábado y será igualmente festivo: San Jorge, el 23 de abril. Por último en esta primera mitad del año, al caer en domingo el 1 de mayo y la Fiesta Nacional del Trabajo, ese día no laborable se pasará al lunes 2.

Festivos en Aragón para el resto de 2022

Mientras los escolares disfrutan de su tradicional descanso desde finales de junio y hasta mediados de octubre, la masa trabajadora solamente disfrutará de fiesta nacional el martes 15, día de la Asunción, aunque dadas las fechas veraniegas no serán pocos quienes aprovechen para hacer puente el día 14 (laborable) y alargar un poco más el descanso. Los residentes en Aragón deberán esperar después al jueves 12 de octubre (fiesta de Nuestra Señora del Pilar) para disfrutar de un festivo; luego vendrán el miércoles 1 de noviembre (Todos los Santos), el día de la Constitución (miércoles 6 de diciembre), la Inmaculada (viernes 8) y el lunes 26 de diciembre, por ser el día siguiente a Navidad, que cae en domingo.

